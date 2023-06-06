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Прощальный матч Евгения Селезнева: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Это будет грандиозное зрелище

Прощальный матч Евгения Селезнева: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Следим за последним матчем в карьере бывшего нападающего сборной Украины Евгения Селезнева. Начало матча в 17:00.

Ожидается, что в этом матче примут участие Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Артем Довбик, Александр Алиев, Андрей Ярмоленко, Артем Милевский, Николай Шапаренко, Героргий Бущан, Виталий Буяльский, Мирон Маркевич, Андрей Бедняков, Евгений Кошевой, Игорь "Янки" Номан и другие.

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В статье: Евгений Селезнев смотреть футбол онлайн
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Комментарии (1)
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Харьковчанин (Харків)
06.06.2023 в 17:27
Шкода бачити 3/4 порожніх трибун , стільки відомих людей приїхало
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