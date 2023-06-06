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Прощальный матч Евгения Селезнева: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Это будет грандиозное зрелище
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Следим за последним матчем в карьере бывшего нападающего сборной Украины Евгения Селезнева. Начало матча в 17:00.
Ожидается, что в этом матче примут участие Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Артем Довбик, Александр Алиев, Андрей Ярмоленко, Артем Милевский, Николай Шапаренко, Героргий Бущан, Виталий Буяльский, Мирон Маркевич, Андрей Бедняков, Евгений Кошевой, Игорь "Янки" Номан и другие.
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Харьковчанин (Харків)
06.06.2023 в 17:27
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