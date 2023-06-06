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Леоненко: Сирота сырой, Попов постоянно травмирован, Бондарь слабый

Премьер-лига
(1 голосов)

Эксперт прошелся по защитникам Динамо и Шахтера

Леоненко: Сирота сырой, Попов постоянно травмирован, Бондарь слабый

Фото: ТК Футбол

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, поделился мнением о защитниках киевлян Александре Сироте и Денисе Попове, а также игроке обороны "Шахтера" Валерии Бондаре.

"О "Динамо" можно и не спрашивать, мы все увидели, что наиграли и сколько привозов совершили Сирота с Поповым. Сирота вообще сырой, думаю, он таким и останется, а Попов постоянно травмирован, перекачанный, наверное.

Бондарь слабый, его из "Шахтера" убери, он нигде не заиграет. Он мне чем-то Бурду из "Динамо" напоминает, которого в "Колос" теперь сватают", - сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь Денис Попов Александр Сирота
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Комментарии (2)
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Cassid (Kiev)
06.06.2023 в 19:36
Жаль, что сейчас нет уже таких игроков, как Леоненко
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Siren05 (Мариуполь)
06.06.2023 в 18:26
Вот с этим мнением Леона я, кстати, соглашаюсь, что бывает редко. Ообенно насчёт Бондаря
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