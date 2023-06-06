Леоненко: Сирота сырой, Попов постоянно травмирован, Бондарь слабый

Экс-форвард "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, поделился мнением о защитниках киевлян Александре Сироте и Денисе Попове, а также игроке обороны " Шахтера " Валерии Бондаре.

"О "Динамо" можно и не спрашивать, мы все увидели, что наиграли и сколько привозов совершили Сирота с Поповым. Сирота вообще сырой, думаю, он таким и останется, а Попов постоянно травмирован, перекачанный, наверное.

Бондарь слабый, его из "Шахтера" убери, он нигде не заиграет. Он мне чем-то Бурду из "Динамо" напоминает, которого в "Колос" теперь сватают", - сказал Леоненко.