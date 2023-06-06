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Жичиков может покинуть Металлист 1925

Премьер-лига
(1 голосов)

Стороны не договорились по новому контракту

Жичиков может покинуть Металлист 1925

Скриншот: канал Металлист 1925 на YouTube

Новина українською

Опытный защитник "Металлиста 1925" Максим Жичиков летом может покинуть команду, сообщает FootBoom.

Его контракт с харьковчанами подошел к концу, а по новому соглашению стороны до сих пор достигнуто не было.

Также источник отмечает, что к игроку проявляют интерес некоторые клубы УПЛ и Первой лиги. Таким образом состав новой команды он может пополнить на правах свободного агента.

Напомним, что в прошлом сезоне на счету Жичикова 25 матчей, в которых он отдал 1 ассист.

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В статье: Максим Жичиков Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
FootBoom

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