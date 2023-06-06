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Жичиков может покинуть Металлист 1925
Стороны не договорились по новому контракту
Скриншот: канал Металлист 1925 на YouTube
Опытный защитник "
Его контракт с харьковчанами подошел к концу, а по новому соглашению стороны до сих пор достигнуто не было.
Также источник отмечает, что к игроку проявляют интерес некоторые клубы УПЛ и Первой лиги. Таким образом состав новой команды он может пополнить на правах свободного агента.
Напомним, что в прошлом сезоне на счету Жичикова 25 матчей, в которых он отдал 1 ассист.
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