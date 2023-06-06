Жичиков может покинуть Металлист 1925

Опытный защитник " Металлиста 1925 " Максим Жичиков летом может покинуть команду, сообщает FootBoom.

Его контракт с харьковчанами подошел к концу, а по новому соглашению стороны до сих пор достигнуто не было.

Также источник отмечает, что к игроку проявляют интерес некоторые клубы УПЛ и Первой лиги. Таким образом состав новой команды он может пополнить на правах свободного агента.

Напомним, что в прошлом сезоне на счету Жичикова 25 матчей, в которых он отдал 1 ассист.