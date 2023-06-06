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Твердохлеб из Миная заинтересовал два клуба верхней части таблицы УПЛ
Хавбек провел хороший сезон
fcminaj.com
22 летний атакующий хавбек "
Как сообщает главный редактор "Профутбол Digital" Владимир Зверов, в атакующем полузащитнике заинтересованы два клуба из верхней части турнирной таблицы УПЛ.
Также отмечается, что ценник на игрока сейчас составляет 300 тысяч евро.
Напомним, что в текущем сезоне Твердохлеб в 30 матчах за "Минай" отличился 5 голами и 4 ассистами.
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Источник:Звєров Про Футбол
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