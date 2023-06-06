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Твердохлеб из Миная заинтересовал два клуба верхней части таблицы УПЛ

Премьер-лига
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Хавбек провел хороший сезон

Твердохлеб из Миная заинтересовал два клуба верхней части таблицы УПЛ

fcminaj.com

Новина українською

22 летний атакующий хавбек "Миная" Егор Твердохлеб летом может покинуть закарпатский клуб.

Как сообщает главный редактор "Профутбол Digital" Владимир Зверов, в атакующем полузащитнике заинтересованы два клуба из верхней части турнирной таблицы УПЛ.

Также отмечается, что ценник на игрока сейчас составляет 300 тысяч евро.

Напомним, что в текущем сезоне Твердохлеб в 30 матчах за "Минай" отличился 5 голами и 4 ассистами.

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В статье: ФК Минай
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