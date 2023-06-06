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Летние планы. Заря сборы и еврокубковые матчи будет проводить в Польше
Команда выйдет из отпуска в конце июня
Фото: Сергій Темиренко/Зоря
Луганская "
Как сообщает "ТаТоТаке", игроки луганского клуба соберутся в Киеве в конце месяца. А затем отправятся на межсезонный сбор в Польшу.
Резиденцией "Зари" станет Люблин. На местном стадионе команда проведет еврокубковые матчи. На этой же арене стадионе команда принимала домашние поединки в Лиге конференций и в этом сезоне.
Напомним, что лугагчане заняли третье место в минувшем сезоне УПЛ и вышли в раунд плей-офф квалификации в Лигу Европы.
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