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Летние планы. Заря сборы и еврокубковые матчи будет проводить в Польше

Премьер-лига
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Команда выйдет из отпуска в конце июня

Летние планы. Заря сборы и еврокубковые матчи будет проводить в Польше

Фото: Сергій Темиренко/Зоря

Новина українською

Луганская "Заря" определилась с планами на летнее межсезонье.

Как сообщает "ТаТоТаке", игроки луганского клуба соберутся в Киеве в конце месяца. А затем отправятся на межсезонный сбор в Польшу.

Резиденцией "Зари" станет Люблин. На местном стадионе команда проведет еврокубковые матчи. На этой же арене стадионе команда принимала домашние поединки в Лиге конференций и в этом сезоне.

Напомним, что лугагчане заняли третье место в минувшем сезоне УПЛ и вышли в раунд плей-офф квалификации в Лигу Европы.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ТаТоТаке

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