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Официально: Довбик продлил контракт с Днепром-1

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

До лета 2025 года

Официально: Довбик продлил контракт с Днепром-1

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба днепрян.

Срок нового соглашения – 2 года, до 30 июня 2025.

За три сезона Довбик стал лучшим бомбардиром в истории "Днепра-"1. На его счету 53 гола в 84 матчах в чемпионате, Кубке Украины и еврокубках. Артем стал лучшим снайпером двух последних чемпионатов УПЛ (14 и 24 гола соответственно).

Напомним, что интерес к игроку ранее проявляли ряд европейских клубов. Из последних претендентов - итальянские "Торино" и "Салернитана".

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
http://www.scdnipro1.com.ua

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Комментарии (4)
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Виктор 2209 (Мехико)
06.06.2023 в 21:41
Выбор конечно "сильный",но это его право
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0
0
Romerik (YNWA)
06.06.2023 в 21:03
Ахахах. Чувак мав шанс вдруге почати з чистого листа європейську карєру, маючи за плечима ччудовий сезон, який би допоміг йому в пошуку кращих пропозицій. Плюс ідеальний вік 25 років. Кому ти здався з УПЛ в 27, щоб за тебе платили 15+ лямів, коли тебе хотіли взяти безкоштовно через пів року. Європейські клуби не люблять таких хитрови*баних клубів-переговорників, які хочуть зістригти з тебе бабки. В них є завжди альтернатива.
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+3
-1
Cassid (Kiev)
06.06.2023 в 20:53
Странно, что Жирона не включила "режим Цыганкова".Днепру-1 повезло. Наверное. Артем крутой нападающий, но за ним у Днепра - 1 никого нет. И не будет, пока есть Артем.
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0
-3
avatar
walcom (Киев)
06.06.2023 в 20:51
отож хлопче грайте і не
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+1
-2

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