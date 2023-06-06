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Официально: Довбик продлил контракт с Днепром-1
До лета 2025 года
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Форвард "
Срок нового соглашения – 2 года, до 30 июня 2025.
За три сезона Довбик стал лучшим бомбардиром в истории "Днепра-"1. На его счету 53 гола в 84 матчах в чемпионате, Кубке Украины и еврокубках. Артем стал лучшим снайпером двух последних чемпионатов УПЛ (14 и 24 гола соответственно).
Напомним, что интерес к игроку ранее проявляли ряд европейских клубов. Из последних претендентов - итальянские "Торино" и "Салернитана".
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