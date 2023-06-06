Поворознюк: Бартулович сам пришел и попросил его уволить. Считаю, что это как крыса, которая первой бежит с корабля

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк прокомментировал прекращение сотрудничества с главным тренером команды Сергеем Ковальцом и его помощником Младеном Бартуловичем.

"Это нормальное явление. Такова тренерская работа. Поставленные задачи не были выполнены – прощаемся. Ничего удивительного здесь нет.

Но я бы хотел разделить эти две личности. Ковалец не выполнил задание и был уволен. Мы нормально с ним расстались и пожали друг другу руку.

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А к Бартуловичу есть очень большой вопрос. От кого, а от него я даже не ожидал такого отношения. Он пришел сам и попросил его уволить. Я считаю, что это как крыса, которая первой бежит с тонущего корабля.

Это очень непорядочный поступок. В будущем он его не скрасит. Он там хочет видеть большое тренерское будущее, но это не тот боец, не то бойцовское отношение, которое я видел. Я ошибался. Жаль, но я ошибался в Бартуловиче.

Два матча остались (переходные с ЛНЗ – прим.) – доиграй их. "Ингулец" был, есть и будет. Не знаю где он будет играть, но он будет играть. "Ингулец" никогда в жизни не исчезнет, пока есть я.

Мы будем биться до последнего. Надеюсь, будем играть в УПЛ. Бартулович же и его поступок - бог ему судья. В будущем ему аукнется все. Это очень низко и подло с его стороны. Я бы так не поступил.

Свое решение он не объяснил. Просто пришел и сопли распустил. Думал, что я буду ему слезы вытирать. И сказал, что идет вместе с Ковальцом. Спрашиваю: "Почему?". Отвечает: "Потому что вы не меня назначили исполняющим обязанности, а Лупашко".

Я должен отчитываться перед кем-то о своих назначениях? Ты доиграй чемпионат, а потом скажи, что так и так", - сказал Поворознюк.