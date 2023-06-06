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Поворознюк: Бартулович сам пришел и попросил его уволить. Считаю, что это как крыса, которая первой бежит с корабля

Премьер-лига
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(2 голосов)

Президент Ингульца традиционно импульсивно рассказал об отставках в тренерском штабе

Поворознюк: Бартулович сам пришел и попросил его уволить. Считаю, что это как крыса, которая первой бежит с корабля

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал прекращение сотрудничества с главным тренером команды Сергеем Ковальцом и его помощником Младеном Бартуловичем.

"Это нормальное явление. Такова тренерская работа. Поставленные задачи не были выполнены – прощаемся. Ничего удивительного здесь нет.

Но я бы хотел разделить эти две личности. Ковалец не выполнил задание и был уволен. Мы нормально с ним расстались и пожали друг другу руку.

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А к Бартуловичу есть очень большой вопрос. От кого, а от него я даже не ожидал такого отношения. Он пришел сам и попросил его уволить. Я считаю, что это как крыса, которая первой бежит с тонущего корабля.

Это очень непорядочный поступок. В будущем он его не скрасит. Он там хочет видеть большое тренерское будущее, но это не тот боец, не то бойцовское отношение, которое я видел. Я ошибался. Жаль, но я ошибался в Бартуловиче.

Два матча остались (переходные с ЛНЗ – прим.) – доиграй их. "Ингулец" был, есть и будет. Не знаю где он будет играть, но он будет играть. "Ингулец" никогда в жизни не исчезнет, пока есть я.

Мы будем биться до последнего. Надеюсь, будем играть в УПЛ. Бартулович же и его поступок - бог ему судья. В будущем ему аукнется все. Это очень низко и подло с его стороны. Я бы так не поступил.

Свое решение он не объяснил. Просто пришел и сопли распустил. Думал, что я буду ему слезы вытирать. И сказал, что идет вместе с Ковальцом. Спрашиваю: "Почему?". Отвечает: "Потому что вы не меня назначили исполняющим обязанности, а Лупашко".

Я должен отчитываться перед кем-то о своих назначениях? Ты доиграй чемпионат, а потом скажи, что так и так", - сказал Поворознюк.

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В статье: Сергей Ковалец Младен Бартулович Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Комментарии (7)
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alex.belogubko (одесса)
06.06.2023 в 22:56
какие они тренера чистые физруки Ротань-Бартулович и другие --что они добились особенно Русик -угробил с ШЕВЧУКОМ ОД--молодёжку ЧМ Петракова и Александрию
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+1
0
Thiirane2 (Днепр)
06.06.2023 в 22:18
Может Бартулович просто прочитал книгу: "Что делать, если президент клуба - быдло"?
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+2
0
Дон Купер (Хмельницький)
06.06.2023 в 23:20
Та вони всі не святі, але цей останнім часом дійсно лізе не в свою парафію: фінансуєш - фінансуй, але навіщо постійно вмішуватися в роботу тренера? Тому й результати такі.
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0
0
avatar
Американец 2000
06.06.2023 в 22:09
А не лезла б эта жирная свинья своим тупым рылом в работу тренеров - больше толку бы было (((((( Хорошие тренера все были , только оно лезло в работу и не давал им свободно дышать своими тупыми пожеланиями кого нужно ставить на игру (((((
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+5
0
avatar
Полiccя (Житомир)
06.06.2023 в 21:52
Надіюсь , що в стиках ЛНЗ відчеплять Інгулець
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+5
0
Cassid (Kiev)
06.06.2023 в 21:57
Та да, надоела эта морда. С первой лиги ему вещать будет тяжелее.
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+5
0
Cassid (Kiev)
06.06.2023 в 21:52
Т.е. Паровоз не поставил Бартуловича и.о. и при этом хотел, что бы тот не уволился? Пусть Лупашко и доигрывает чемпионат. Как и.о. гл. тренера. С Бартуловича то какой спрос?
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+5
0

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