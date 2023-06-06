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Ван Леувен: По-моему, Заря приняла решение выкупить Герреро
Панамец останется в Заре на постоянно основе
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен заявил, что форвард
"По-моему, клуб уже принял решение использовать опцию выкупа, чтобы Эдуардо Герреро на следующий сезон остался у нас", - сказал ван Леувен.
Ранее СМИ сообщали, что приблизительная стоимость трансфера будет составлять 400 тысяч долларов + процент от следующего трансфера футболиста.
Во второй половине сезона УПЛ Герреро провел 10 матчей, на его счету 5 голов и 5 ассистов.
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