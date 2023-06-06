  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ван Леувен: По-моему, Заря приняла решение выкупить Герреро
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ван Леувен: По-моему, Заря приняла решение выкупить Герреро

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Панамец останется в Заре на постоянно основе

Ван Леувен: По-моему, Заря приняла решение выкупить Герреро

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен заявил, что форвард Эдуардо Герреро, скорее всего, останется в луганском клубе. 23-летний нападающий играет в "Заре" на правах аренды, которая рассчитана до конца сезоне.

"По-моему, клуб уже принял решение использовать опцию выкупа, чтобы Эдуардо Герреро на следующий сезон остался у нас", - сказал ван Леувен.

Ранее СМИ сообщали, что приблизительная стоимость трансфера будет составлять 400 тысяч долларов + процент от следующего трансфера футболиста.

Во второй половине сезона УПЛ Герреро провел 10 матчей, на его счету 5 голов и 5 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Динамо и Фонд братьев Суркисов передали в бригаду "Лють" семь внедорожников. ФОТО
yellow-arrow
Бурда согласовал контракт с Колосом. Известны детали
yellow-arrow
Летние планы. Заря сборы и еврокубковые матчи будет проводить в Польше
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Патрик ван Леувен Эдуардо Герреро
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде