Ван Леувен: По-моему, Заря приняла решение выкупить Герреро

Главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен заявил, что форвард Эдуардо Герреро , скорее всего, останется в луганском клубе. 23-летний нападающий играет в "Заре" на правах аренды, которая рассчитана до конца сезоне.

"По-моему, клуб уже принял решение использовать опцию выкупа, чтобы Эдуардо Герреро на следующий сезон остался у нас", - сказал ван Леувен.

Ранее СМИ сообщали, что приблизительная стоимость трансфера будет составлять 400 тысяч долларов + процент от следующего трансфера футболиста.

Во второй половине сезона УПЛ Герреро провел 10 матчей, на его счету 5 голов и 5 ассистов.