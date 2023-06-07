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Йовичевич: Карпаты - хорошее место, чтобы сделать первый шаг в профессиональном футболе

Премьер-лига
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Свою карьеру тренера хорват начинал именно в Карпатах

Йовичевич: Карпаты - хорошее место, чтобы сделать первый шаг в профессиональном футболе

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич рассказал о своем первом тренерском опыте – с львовскими "Карпатах".

"Карпаты" позвали меня в 2010 году на должность спортивного директора. Я играл за этот клуб в 2003 году. За это время у меня сложились очень хорошие отношения с президентом, который в 2010 году еще был в клубе, и болельщиками. Поэтому я понял, что это хорошее место, чтобы сделать первый шаг в профессиональном футболе.

Моя работа заключалась в том, чтобы наладить контакт клуба со спортивными директорами европейских команд, чтобы они знали, как ведется работа в других местах.

В 2012 году в академии "Карпат" произошла революция. Было создано много рабочих мест, а меня назначили тренером молодежной команды. Они видели во мне человека, который может управлять игроками.

Но события ускорились, и я стал тренером первой команды в 2014 году. Это была очень сложная задача, потому что кроме многих институциональных и финансовых проблем, в команде было много молодых игроков. В основном это были ребята из команды U-21, и мы сохранили прописку в чемпионате", - сказал Йовичевич.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Карпаты (Львов)
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Источник:
Coachesvoice

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