Кендзера: Об уходе из ПАОКа я узнал из интернета

Защитник "Динамо" Томаш Кендзера, который вторую часть сезона провел в ПАОК, рассказал, при каких обстоятельствах он узнал о прекращении сотрудничества с греческим клубом.

"Перед окончанием сезона я разговаривал со спортивным директором ПАОКа и получил несколько иную информацию. О своем уходе из клуба я узнал из интернета", - приводит слова Кендзеры Sport.pl.

ПАОК решил не продлевать аренду защитника. За полгода в Греции Томаш отыграл 10 матчей и отметился 1 забитым голом.

В настоящее время поляк находится в расположении своей сборной. 16 июня национальная команда Польши сыграет товарищеский матч против Германии, а 20-го числа отправится в Молдову на выездную игру квалификации Евро-2024.