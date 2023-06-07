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Кендзера: Об уходе из ПАОКа я узнал из интернета

Премьер-лига
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Поляк полгода провел в Греции

Кендзера: Об уходе из ПАОКа я узнал из интернета

Фото: fcdynamo.kiev.ua

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Защитник "Динамо" Томаш Кендзера, который вторую часть сезона провел в ПАОК, рассказал, при каких обстоятельствах он узнал о прекращении сотрудничества с греческим клубом.

"Перед окончанием сезона я разговаривал со спортивным директором ПАОКа и получил несколько иную информацию. О своем уходе из клуба я узнал из интернета", - приводит слова Кендзеры Sport.pl.

ПАОК решил не продлевать аренду защитника. За полгода в Греции Томаш отыграл 10 матчей и отметился 1 забитым голом.

В настоящее время поляк находится в расположении своей сборной. 16 июня национальная команда Польши сыграет товарищеский матч против Германии, а 20-го числа отправится в Молдову на выездную игру квалификации Евро-2024.

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В статье: Динамо (Киев) ПАОК (Салоники) Томаш Кендзёра
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Источник:
Sport.pl

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