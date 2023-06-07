Сергей Лавриненко: Хочу работать в клубе с четкой структурой и планом развития

Когда-то "Ингулец" и Лавриненко казались чуть ли не тождественными понятиями. В клубе из Петрового главный тренер отработал шесть с половиной лет. Путь от любителей к финалисту Кубка Украины – наверное, одна из самых сказочных историй украинского футбола последних десятилетий. Впоследствии тренеру удалось сделать из "Ингульца" стабильного участника Премьер-лиги. Сейчас Сергей Лавриненко находится в творческом отпуске. На фоне слухов о возможном возвращении к работе UA-Футбол подготовил с ним эксклюзивное интервью.

- Полгода в творческом отпуске. Чем занимаетесь?

- Сидел как раз писал лекцию для выступления. Позвонили из центра лицензирования и попросили прочесть лекции на две темы - "Подготовка к игре" и "Особенности рабочего и игрового дня главного тренера". Там достаточно звездная группа, которая учится на PRO-диплом. Александр Кучер, Алексей Антонов, Виталий Пономарев, Ярослав Вишняк, Сергей Кравченко, Оскар Ратулутра и другие.

– Как студенты воспринимают ваши выступления? Особенно поигравшие на хорошем уровне.

- Не знаю, это для меня будет первый опыт. Раньше приглашали, но я отказывался. Лекцию нужно написать, подготовить какой-нибудь видеоматериал. Когда тренируешь, то в течение сезона трудно найти на это время. Все студенты - это уже практикующие тренеры. Надеюсь, что мое выступление не будет монологом, а будет дискуссия. В обсуждении узнаешь что-нибудь новое и для себя.

– Давайте вспомним ваше последнее место работы. Семь месяцев назад вы ушли из "Ингульца", после шести с половиной лет там. Вам удалось проанализировать, почему ваша история в "Ингульце" завершилась?

- У всего всегда есть начало и есть конец. Пришел к тому, что, наверное, тогда мне пришло время что-то поменять в жизни. 6,5 лет в одной команде – это очень большой период. Было много хорошего. Клуб, о котором еще в 2016 году вообще никто не знал, удалось поднять на серьезный уровень - финал Кубка Украины, выход в УПЛ.

– Президент "Ингульца" Александр Поворознюк неоднократно говорил, что у Лавриненко пожизненный контракт с клубом. Как воспринимали эти слова?

- Положительно. Понимал, что ко мне было доверие. У меня был контракт, и он не был бессрочный. У нас с президентом было взаимопонимание. Возможно, не так идеально, как казалось со стороны, но тем не менее. Было взаимное уважение – это фундамент, на котором держалась наша работа. Ошибки были у каждого. Но мы с Поворознюком не искали причин этих ошибок, а думали, как их исправить. Потому удалось так долго сотрудничать вместе. И хоть я уже полгода не в команде, но мы поддерживаем связь, иногда созваниваемся. Когда президент принял решение о моей отставке, это было в спокойных обстоятельствах, без негатива, без крика. Всё нормально, жизнь продолжается.

- Учитывая ваши слова, если представится возможность снова работать в "Ингульце", то для вас это не будет проблемой?

- Никогда не говори никогда. Но если говорить о настоящем, то это "нет". Хотел бы попробовать себя в другом клубе. С другим менеджментом, другим подходом. Мне хочется развиваться. Для тренера смена ситуации, смена задач, смена коллектива – это возможность для развития. Поэтому я хотел бы попробовать себя в новом клубе. Это были бы новые эмоции.

- Интервью записываем на фоне новостей из "Ингульца": отставка Сергея Ковальца, назначение Владислава Лупашко. Ваше имя всплывало бы в контексте возвращения в "Ингулец". Но вы даете четко понять – не сейчас.

- Да, не сейчас. Я рад за Влада Лупашко. Потому что не каждый тренер может дождаться шанса работать в Премьер-лиге. Дальше все зависит от него. У Влада хорошие задатки, мне очень комфортно с ним работалось – сначала как с игроком, потом как с ассистентом. Я бы хотел и дальше с ним работать, но посмотрим – возможно, уже будем конкурентами.

- Какие качества есть у Лупашко, чтобы стать хорошим тренером?

- Хорошие аналитические способности. Хорошо видит игру. Быстро замечает тактические изменения у соперника и, соответственно, может среагировать. Не каждый тренер по ходу игры может отреагировать на изменения, а у него это качество хорошо развито. Ну и он много времени уделяет саморазвитию. Учится, ищет информацию. Нет такого, что провел неплохую карьеру и думает, что на этом багаже сможет стать тренером.

- Вы сказали, что хотите чего-то нового по сравнению с "Ингульцом". Что вы имеете в виду?

- Не секрет, что в "Ингульце" все основные, ключевые решения всегда принимал президент. На себе замыкал много вопросов. Не было как такового штаба менеджеров – директора, спортивного директора. А это во многих командах. Не у всех, но у многих. Чтобы тренер занимался тренерской работой. Потому что в "Ингульце" мне часто приходилось совмещать несколько функций – тренер, администратор, спортивный директор. Бытовые вопросы забирали огромное количество энергии. Хочется заниматься именно тренерской работой, для меня это творчество. Хочу быть в клубе, у которого есть план развития – академия, молодежная команда

- На уровне слухов вас недавно упоминали в связи с подходящим под это описание клубом. Я о ровенском "Вересе".

- Не знаю, насколько можно доверять информации в интернете. Да, "Верес" - это клуб, который интересно и быстро развивается. Но у него есть главный тренер, поэтому говорить, что меня туда приглашали – неправильно. Конкретного предложения точно не было. Просто разговоры – они ни к чему не заставляют.

– Понимаю ваши слова, это нормальная рабочая этика. Но обычно в тренерской судьбе так и происходит – одного увольняют, уже имея какой-то вариант.

- Возможно. Скажу одно, я с большим уважением отношусь к Юрию Вирту. Я его хорошо знаю, он большой объем работы провел в "Вересе". Я думаю, что клубу следует 10 раз подумать, прежде чем принимать решение по его отставке. Это мое личное мнение.

- "Ингулец" поменял тренера перед переходными матчами, вокруг "Вереса" также эти слухи. Насколько правильно выбран момент для таких решений?

- Надо знать ситуацию изнутри. Иногда такие потрясения, как смена тренера, могут дать команде положительный толчок. Это может помочь на короткой дистанции. Но это не гарантия. У меня такая же ситуация сложилась в "Ингульце". Меня уволили и буквально в течение недели клуб одержал две победы. Мы же понимаем, что за три дня невозможно сменить команду. Но вмешивается эмоциональный фактор, помогающий команде. Что касается переходных матчей, то я думаю "Верес" сохранит прописку в Премьер-лиге. В этом сезоне я был на многих матчах УПЛ и Первой лиги. По-моему, разница существенная. Может быть, не в классе игроков. Но сама игра, темп, уровень сопротивления, скорость работы с мячом в УПЛ на порядок выше.

– Вы подробно описали клуб, в котором хотели бы работать. Такие клубы есть только в УПЛ или в первой лиге тоже?

- Ситуацию во всех клубах не знаю, больше сужу из того, что есть в прессе. Вижу, как развиваются "Полесье", "Карпаты". "Оболонь" всегда имела хорошую инфраструктуру. Черкасский "ЛНЗ" тоже ставит большие задачи и имеет серьезный подход. Повторюсь, если клуб стремится в элиту, он должен развиваться всесторонне – инфраструктура, детский футбол, женский футбол. Не на бумаге, а в действительности.

- После ухода из "Ингульца" чем занимались?

- Тогда как раз наступила зимняя пауза. Команды были на сборах, так что смотрел много товарищеских матчей. Затем, когда возобновился чемпионат, организовал себе несколько министажировок. Договаривался с коллегами и ездил посмотреть, как они трудятся. Ездил в "Зарю" к Патрику ван Леувену, в "Кривбасс" к Вернидубу, в "Ворсклу" к Скрипнику и в "Александрию" к Ротаню. Каждый дал что-то новое. Я сторонник того, что нужно учиться у лучших, чтобы развиваться самому.

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- Я бы сказал, что это все тренеры со своим стилем, но он у каждого разный.

- Да, они все разные. И не только с игровой точки зрения, но и по настроению. Вернидуб все подает из-за эмоции, у него такой подход. Патрик совсем другой. Скрипник очень спокоен, не проявляет эмоций публично. Интересный подход у Ротаня. Хочу несколько слов сказать в его защиту, ведь на него сейчас много критики рухнуло. У него много хороших идей, интересное видение футбола. Но ему нужно немного больше опыта работы в клубе. Если руководству хватит терпения, он сможет донести идеи, и на "Александрию" однозначно будет интересно смотреть.

– Я бы не сказал, что вы еще молодой специалист. Вам 48 лет. По себе сужу, чем старше становишься, тем все труднее учиться, принимать что-то новое. У вас нет с этим проблем? Вы открыты, вы меняетесь?

- Согласен, что уже не молодой, но и не старый. И уже достаточно опытный. Я понимаю, что на том багаже, который у меня был, далеко не уедешь. Какие-нибудь 2-3 года еще можно продержаться на плаву. Но хотелось бы подольше. У нас есть примеры Мирчи Луческу, Мирона Маркевича. В таком взрослом возрасте, но они мотивированы, они хотят работать. Затем смотрю на список студентов, перед которыми буду выступать 8 июня. И они тоже мотивируют меня учиться, быть сильнее, быть лучше. В тренерской работе есть серьезная конкуренция, в которой хочется расти и чего-то добиваться.

- Стажировка, выступление с лекциями – это все хорошо и интересно, но вижу, что вам уже хочется в поле?

- 100%. Я сам по себе не теоретик. Я практик. Люблю работать с коллективом, люблю общение на футбольном поле. Я всю жизнь как футболист, а потом как тренер провел в команде. Мне не хватает этих эмоций, адреналина, который можно получить только находясь в большом коллективе. За работой соскучился. У меня достаточно сил и энергии для нового вызова, хочется побеждать, добиваться результата. Где это будет – покажет время.