  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игроки Руха ушли в отпуск
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игроки Руха ушли в отпуск

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда вернется к работе 26-го числа

Игроки Руха ушли в отпуск

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" отправился в отпуск, который продлится до 26-го июня.

В понедельник, 26-го числа, "желто-черные" снова соберутся вместе и начнут подготовку к новому сезону. Для начала подопечные Виталия Пономарева пройдут медосмотр, в дальнейшем запланированы тренировочные сборы, которые будут состоять из нескольких этапов. Они состоятся на клубной базе.

За этот период "руховцы" проведут ряд контрольных матчей. О соперниках и датах их проведения будет известно позже. В эти же сроки будет готовиться к сезону и команду "Руха" U-19.

Читайте такжеПономарев: Вектор Руха – чтобы играли наши молодые футболисты
По теме
yellow-arrow
Итоги сезона УПЛ. Нижняя часть таблицы. Крутой Григорчук, Шаран удивил, Ковалец не спас
yellow-arrow
Клищук: Кривбасс до последнего боролся за пятую строчку
yellow-arrow
Кендзера: Об уходе из ПАОКа я узнал из интернета
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcrukh.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде