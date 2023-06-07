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Игроки Руха ушли в отпуск
Команда вернется к работе 26-го числа
Фото: ФК Рух
"Рух" отправился в отпуск, который продлится до 26-го июня.
В понедельник, 26-го числа, "желто-черные" снова соберутся вместе и начнут подготовку к новому сезону. Для начала подопечные Виталия Пономарева пройдут медосмотр, в дальнейшем запланированы тренировочные сборы, которые будут состоять из нескольких этапов. Они состоятся на клубной базе.
За этот период "руховцы" проведут ряд контрольных матчей. О соперниках и датах их проведения будет известно позже. В эти же сроки будет готовиться к сезону и команду "Руха" U-19.
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