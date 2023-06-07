В УПЛ объявили, на какие базовые даты запланирован старт чемпионата и Кубка Украины

Новый сезон в УПЛ запланировано начать в конце июля 2023 года. Базовой датой 1-го тура сезона-2023/24 по плану-календарю Всеукраинских соревнований среди команд клубов УПЛ определено 29 июля. Проект плана-календаря должен быть утвержден во время ближайшего Общего собрания участников УПЛ, сообщает пресс-служба.

В первой части сезона запланировано проведение 17-ти туров (базовая дата 17-го – 9 декабря), во второй – 13-ти туров. Базовая дата 18 тура – 24 февраля 2024 года, базовая дата 30 тура – 18 мая.

В сезоне-2023/24 запланировано также проведение Кубка Украины. На 16 августа назначена 1/16 финала, на 27 сентября – 1/8 финала, на 1 ноября – четвертьфиналы, на 3 апреля 2024 года – полуфиналы, а финал планируется провести 25 мая.

Для двух участников еврокубков от УПЛ сезон-2023/24 начнется раньше других. Уже 21 июня состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов ("Днепр-1") и Лиги Конференций ("Ворскла"). Для первых матчей этих раундов УЕФА назначил 25/26 июля (ЛЧ) и 27 июля (ЛК).