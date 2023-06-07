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Аль-Наср Роналду обратил внимание на Луческу, - СМИ

Премьер-лига
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Но тренер не захотел вступать в переговоры

Аль-Наср Роналду обратил внимание на Луческу, - СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу получил предложение обсудить возможный контракт с "Аль-Насром", за который сейчас выступает Криштиану Роналду, сообщает румынское издание DigiSport.

Француз Руди Гарсия недавно был уволен с поста главного тренера, и теперь клуб ищет нового наставника.

По данным источника, клуб считал румына очень опытным специалистом. Однако отмечается, что Луческу вряд ли согласится из-за погодных условий в стране и пребывания вдали от дома.

Также отмечается, что Мирча вряд ли переедет и в Турцию, где его персоной интересовался "Фенербахче".

Ранее сообщалось, что Луческу в ближайшее время проведет встречу с президентом "Динамо" Игорем Суркисом для решения стратегических вопросов на следующий сезон

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Аль-Наср
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Источник:
Digi Sport

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