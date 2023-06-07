Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аль-Наср Роналду обратил внимание на Луческу, - СМИ
Но тренер не захотел вступать в переговоры
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "
Француз Руди Гарсия недавно был уволен с поста главного тренера, и теперь клуб ищет нового наставника.
По данным источника, клуб считал румына очень опытным специалистом. Однако отмечается, что Луческу вряд ли согласится из-за погодных условий в стране и пребывания вдали от дома.
Также отмечается, что Мирча вряд ли переедет и в Турцию, где его персоной интересовался "Фенербахче".
Ранее сообщалось, что Луческу в ближайшее время проведет встречу с президентом "Динамо" Игорем Суркисом для решения стратегических вопросов на следующий сезон
Популярное сейчас
- Презентация нового главного тренера сборной Украины: как это было. ВИДЕО
- Звезды иногда гаснут. ФОТОрепортаж с прощального матча Евгения Селезнева
- Минус самолет противника и много другой его техники. Генштаб – о потерях россиян за 6 июня
- Заре грозит техническое поражение
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО