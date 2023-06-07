Аль-Наср Роналду обратил внимание на Луческу, - СМИ

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу получил предложение обсудить возможный контракт с "Аль-Насром", за который сейчас выступает Криштиану Роналду, сообщает румынское издание DigiSport.

Француз Руди Гарсия недавно был уволен с поста главного тренера, и теперь клуб ищет нового наставника.

По данным источника, клуб считал румына очень опытным специалистом. Однако отмечается, что Луческу вряд ли согласится из-за погодных условий в стране и пребывания вдали от дома.

Также отмечается, что Мирча вряд ли переедет и в Турцию, где его персоной интересовался "Фенербахче".

Ранее сообщалось, что Луческу в ближайшее время проведет встречу с президентом "Динамо" Игорем Суркисом для решения стратегических вопросов на следующий сезон