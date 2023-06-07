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Динамо продлило контракт с тренером вратарей

Премьер-лига
(2 голосов)

Михаил Михайлов получил контракт еще на 5 лет

Динамо продлило контракт с тренером вратарей

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

"Динамо" продлило трудовые отношение с тренером вратарей Михаилом Михайловым, сообщает "Динамомания".

Новое соглашение с 63-летним специалистов рассчитано на 5 лет.

Напомним, что Михайлов тренирует вратарей первой команды киевлян начиная с 1993 года с перерывом в 2006-2009 годах.

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В статье: Михаил Михайлов Динамо (Киев)
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Источник:
Динамомания

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