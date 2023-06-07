Четыре клуба Серии А интересуются Довбиком. Форварда оценивают в 13 млн евро

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик входит в сферу интересов четырех клубов Серии А, сообщает Tuttosport.

Футболистом интересуются "Торино", "Удинезе", "Салернитана" и "Болонья".

Также источник отмечает, что "Торино" следит за игроком уже довольно долго время- порядка 18 месяцев.

Ожидается, что сумма возможного трансфера составит не менее 13 миллионов евро.

Напомним, что на днях Артем на два года продлил контракт с "Днепром-1" - до лета 2025 года.

25-летний форвард стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги сезона-2022/23. Форвард забил 24 гола в 30 матчах. Портал Transfermarkt оценивает его в 11 миллионов евро.