Про зарплату и про игру соперника. Вернидуб рассказал, какие вопросы журналистов его раздражают

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб рассказал о своем взаимодействии с журналистами.

– Есть ли друзья среди журналистов? И считаете ли, что между тренером и журналистом должны быть только профессиональные отношения?

– Здесь слишком тонкий предел. Все зависит от того, какой ты человек и чего ты хочешь. Дружба – дружбой, но должно быть так, чтобы это не мешало в профессиональном плане ни мне, ни вам. Использовать дружбу с журналистом ради какой-либо выгоды я не могу – это и есть та граница, которую никогда не буду переходить. Да, дружба между тренером и журналистом может быть. Вот, скажем, общаюсь с вами и вашим телевизионным коллегой Владимиром Зверовым. Можно свободно разговаривать не только на профессиональные темы, но и на любые жизненные – семью, отдых и т.д. В первые дни моего пребывания на военной службе Зверов звонил мне и помог выставить на аукцион футболку, собранные средства за которую пошли на нужды моих боевых собратьев.

– Бывали ли случаи, когда было желание подать в суд на кого-то из журналистов?

– Честно скажу: да, было. Это произошло в самом начале моей тренерской деятельности в луганской "Заре". Однако не буду говорить, на кого хотел подать и за что. В чем была причина? Говоришь одно, а потом человек выдергивает из контекста определенные вещи – и начинается недоразумение. Здесь тоже есть тонкая граница. Но я такой человек: как быстро воспламеняюсь, так же быстро и ухожу.

– Какой вопрос от журналистов раздражает больше всего?

– Их есть два. Первое – это когда спрашивают "Какая у вас зарплата?" (или у меня и у футболистов), а второе – это когда просят прокомментировать игру соперника. Мне непонятно почему вдруг я должен ее комментировать. Для меня, как тренера, главное – игра моей команды. А действия соперника пусть оценивает его тренер. Ведь мой коллега вкладывает долю своего труда – и делать какие-то выводы на этот счет трудно. Я ведь не нахожусь вместе с этим человеком.