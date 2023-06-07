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Капич: Моя мечта - играть в Лиге чемпионов и за национальную сборную Боснии и Герцеговины

Премьер-лига
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Футбольные ответы на футбольные вопросы от хавбека Кривбасса

Капич: Моя мечта - играть в Лиге чемпионов и за национальную сборную Боснии и Герцеговины

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Рифет Капич в ответил на впоросы небольшого футбольного блиц-опроса.

– Топовый клуб Независимой Украины?

– Для меня – "Кривбасс", а после него – "Динамо".

– Твоя футбольная мечта?

– Играть в Лиге чемпионов и за национальную сборную Боснии и Герцеговины.

– Лучший тренер Украины после Лобановского?

– После моего тренера Вернидуба – коуч "Зари" Патрик Ван Леувен.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Рифет Капич
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