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Капич: Моя мечта - играть в Лиге чемпионов и за национальную сборную Боснии и Герцеговины
Футбольные ответы на футбольные вопросы от хавбека Кривбасса
Фото: fckryvbas.com
Полузащитник "Кривбасса" Рифет Капич в ответил на впоросы небольшого футбольного блиц-опроса.
– Топовый клуб Независимой Украины?
– Для меня – "Кривбасс", а после него – "Динамо".
– Твоя футбольная мечта?
– Играть в Лиге чемпионов и за национальную сборную Боснии и Герцеговины.
– Лучший тренер Украины после Лобановского?
– После моего тренера Вернидуба – коуч "Зари" Патрик Ван Леувен.
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Источник:ФК Кривбас Кривий Ріг
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