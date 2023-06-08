Ребров: Ярмоленко сейчас в очень хорошей форме. Уверен, что в Динамо его ждут

Новоназначенный главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался относительно возможного возвращения 33-летнего вингера "Аль-Айна" Андрея Ярмоленко в " Динамо ".

"Я вообще считаю, что Андрей сейчас в очень хорошей форме. Я смотрю за тем, как он готовится в "Аль-Айне", как работает над собой. Поэтому я буду радоваться его возвращению в "Динамо", потому что это его родной дом. Уверен, его здесь ждут", - сказал Ребров.