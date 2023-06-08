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Ребров: Ярмоленко сейчас в очень хорошей форме. Уверен, что в Динамо его ждут
Было бы интересно посмотреть на ветерана в Динамо
Новоназначенный главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался относительно возможного возвращения 33-летнего вингера "Аль-Айна" Андрея Ярмоленко в "
"Я вообще считаю, что Андрей сейчас в очень хорошей форме. Я смотрю за тем, как он готовится в "Аль-Айне", как работает над собой. Поэтому я буду радоваться его возвращению в "Динамо", потому что это его родной дом. Уверен, его здесь ждут", - сказал Ребров.
Напомним, что контракт Ярмоленко с арабским клубом заканчивается в конце июне, однако в соглашении якобы есть пункт о возможном продлении еще на год.
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