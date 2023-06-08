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Ребров: Ярмоленко сейчас в очень хорошей форме. Уверен, что в Динамо его ждут

Премьер-лига
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Было бы интересно посмотреть на ветерана в Динамо

Ребров: Ярмоленко сейчас в очень хорошей форме. Уверен, что в Динамо его ждут

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Новоназначенный главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался относительно возможного возвращения 33-летнего вингера "Аль-Айна" Андрея Ярмоленко в "Динамо".

"Я вообще считаю, что Андрей сейчас в очень хорошей форме. Я смотрю за тем, как он готовится в "Аль-Айне", как работает над собой. Поэтому я буду радоваться его возвращению в "Динамо", потому что это его родной дом. Уверен, его здесь ждут", - сказал Ребров.

Напомним, что контракт Ярмоленко с арабским клубом заканчивается в конце июне, однако в соглашении якобы есть пункт о возможном продлении еще на год.

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В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Украина Динамо (Киев) Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
УАФ

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