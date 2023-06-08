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19-летний центрбек Руха заинтересовал Лацио, - СМИ

Премьер-лига
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Богдана Слюбик смог зарекомендовать себя в Юношеской лиге УЕФА

19-летний центрбек Руха заинтересовал Лацио, - СМИ

Фото: fcrukh.com

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19-летний защитник львовского "Руха" Богдан Слюбик попал в сферу интересов Лацио, сообщает Футбол 24.

Как сообщает источник, центрбек обратил на себя внимание "орлов" удачной игрой в Юношеской Лиге УЕФА, в частности, в матчах плей-офф против "Интера" и "Милана". К Слюбику якобы присматривался даже главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри.

В минувшем сезоне защитник сыграл за "Рух" 18 матчей без результативных действий.

В начале года Слюбыка связывали также с киевским "Динамо".

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В статье: Лацио (Рим) Рух (Львов) Богдан Слюбик
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Источник:
football24

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