19-летний центрбек Руха заинтересовал Лацио, - СМИ

19-летний защитник львовского " Руха " Богдан Слюбик попал в сферу интересов Лацио, сообщает Футбол 24.

Как сообщает источник, центрбек обратил на себя внимание "орлов" удачной игрой в Юношеской Лиге УЕФА, в частности, в матчах плей-офф против "Интера" и "Милана". К Слюбику якобы присматривался даже главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри.

В минувшем сезоне защитник сыграл за "Рух" 18 матчей без результативных действий.

В начале года Слюбыка связывали также с киевским "Динамо".