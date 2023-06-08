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19-летний центрбек Руха заинтересовал Лацио, - СМИ
Богдана Слюбик смог зарекомендовать себя в Юношеской лиге УЕФА
Фото: fcrukh.com
19-летний защитник львовского "
Как сообщает источник, центрбек обратил на себя внимание "орлов" удачной игрой в Юношеской Лиге УЕФА, в частности, в матчах плей-офф против "Интера" и "Милана". К Слюбику якобы присматривался даже главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри.
В минувшем сезоне защитник сыграл за "Рух" 18 матчей без результативных действий.
В начале года Слюбыка связывали также с киевским "Динамо".
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