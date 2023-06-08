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Источник: Ахметов решил прекратить сотрудничество с Йовичевичем
Интересная информация
Фото: Олександр Приходько
Донецкий
По информации источника, такое решение принял президент клуба Ринат Ахметов.
В качестве возможной замены рассматриваются несколько европейских специалистов и один тренер по УПЛ – Патрик ван Леувен.
Ранее источник также сообщал, что Ахметову не нравится игровой стиль, который прививает команде хорватский тренер.
Напомним, что в текущем сезоне Шахтер выиграл чемпионство, играл в группе Лиги чемпионов и вышел в плей-офф Лиги Европы.
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