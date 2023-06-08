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Премьер-лига

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Источник: Ахметов решил прекратить сотрудничество с Йовичевичем

Премьер-лига
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Источник: Ахметов решил прекратить сотрудничество с Йовичевичем

Фото: Олександр Приходько

Новина українською

Донецкий Шахтер решил прекратить сотрудничество с главным тренером команды Игорем Йовичевичем, сообщат ТаТоТаке.

По информации источника, такое решение принял президент клуба Ринат Ахметов.

В качестве возможной замены рассматриваются несколько европейских специалистов и один тренер по УПЛ – Патрик ван Леувен.

Ранее источник также сообщал, что Ахметову не нравится игровой стиль, который прививает команде хорватский тренер.

Напомним, что в текущем сезоне Шахтер выиграл чемпионство, играл в группе Лиги чемпионов и вышел в плей-офф Лиги Европы.

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В статье: Ринат Ахметов Игор Йовичевич Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
08.06.2023 в 01:13
Ну і дура, якщо це правда. Українці тільки почали вчити українську мову у хорвата і тут,- на тобі. А який ще стиль потрібно: стали чемпіонами, найбільше забили, найменше пропустили, розбили в кінці основних конкурентів?!
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+2
0
download1 (huyersk)
08.06.2023 в 00:30
Ахметов дуже "вдячна" людина..сподіваючись виплатять гідну компенсацію і не образять Ігора.. Напевно, такого Шахтаря та українського вектора розвитку ми будемо бачити все менше.. Буду сумувати за Шахтарем 2023 року, як за шахтарем 2002. Симпатичний був проект, який губить президент власними руками, не питаючи вболівальників. Знов наберуть бразильців та будуть розгроми у ЛЧ.
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+5
0
kukarekin (Одесса)
08.06.2023 в 00:22
Логично, слабоват. Поросенок может взять в ингулец, платить будет концкормами и фуражом
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+1
-4

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