Источник: Ахметов решил прекратить сотрудничество с Йовичевичем

Донецкий Шахтер решил прекратить сотрудничество с главным тренером команды Игорем Йовичевичем, сообщат ТаТоТаке.

По информации источника, такое решение принял президент клуба Ринат Ахметов.

В качестве возможной замены рассматриваются несколько европейских специалистов и один тренер по УПЛ – Патрик ван Леувен.

Ранее источник также сообщал, что Ахметову не нравится игровой стиль, который прививает команде хорватский тренер.

Напомним, что в текущем сезоне Шахтер выиграл чемпионство, играл в группе Лиги чемпионов и вышел в плей-офф Лиги Европы.