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Шахтер разорвет контракт с Йовичевичем – СМИ
У горняков сейчас два кандидата на замену хорвата
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Накануне в информационном пространстве появились слухи о том, что владелец "Шахтера" Ринат Ахметов решил прекратить сотрудничество с тренерским штабом команды Игора Йовичевича. Сообщалось, что заменить 49-летнего хорвата может наставник "Зари" Патрик ван Леувен.
Журналист Роман Бебех в своем Telegram-канале "Бомбардир" подтверждает информацию ТаТоТаке. Это действительно инициатива президента "горняков" - все уже принято и озвучено.
Сейчас у "Шахтера" есть два кандидата. Один тренер очень знаком донецкому клубу по Европе. Второй, более реальный - коуч луганской команды Патрик ван Леувен.
Напомним, что в сезоне-2022/23 "Шахтер" выиграл чемпионство, играл в группе Лиги чемпионов и вышел в плей-офф Лиги Европы.
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