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Ворскла интересуется футболистом Динамо

Премьер-лига
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В его подписании заинтересован главный тренер полтавчан

Ворскла интересуется футболистом Динамо

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Богдан Леднев попал в сферу интересов "Ворсклы", сообщает "Эпоха Футбола".

Источник утверждает, что в подписании футболиста заинтересован лично главный тренер полтавчан Виктор Скрипник. Отмечается, что специалист хотел подписать 25-летнего украинца еще в прошлом сезоне, но соглашения достичь не удалось.

В первой части сезона-2022/23 Богдан играл в аренде за венгерский "Фехервар". В 13 матчах во всех турнирах он отличился двумя ассистами. В январе он вернулся в "Динамо", однако не сыграл ни одного поединка из-за травмы. Его контракт с "бело-синими" действует до лета 2024 года.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Богдан Леднев
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Источник:
Епоха Футболу

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