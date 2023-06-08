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Ворскла интересуется футболистом Динамо
В его подписании заинтересован главный тренер полтавчан
Фото: fcdynamo.com
Полузащитник "Динамо" Богдан Леднев попал в сферу интересов "Ворсклы", сообщает "Эпоха Футбола".
Источник утверждает, что в подписании футболиста заинтересован лично главный тренер полтавчан Виктор Скрипник. Отмечается, что специалист хотел подписать 25-летнего украинца еще в прошлом сезоне, но соглашения достичь не удалось.
В первой части сезона-2022/23 Богдан играл в аренде за венгерский "Фехервар". В 13 матчах во всех турнирах он отличился двумя ассистами. В январе он вернулся в "Динамо", однако не сыграл ни одного поединка из-за травмы. Его контракт с "бело-синими" действует до лета 2024 года.
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