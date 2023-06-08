Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лудогорец Пластуна выиграл чемпионат Болгарии в 12-й раз подряд
Ранее команда украинца завоевала Кубок страны
Фото: instagram.com/igor_plastun
"Лудогорец", за которой выступает украинский защитник Игорь Пластун, стал чемпионом Болгарии.
В заключительном туре первенства страны команда украинца обыграла "Черно Море" (1:0) и сохранила отрыв в 1 очко от "ЦСКА" София. 32-летний Пластун провел на поле все 90 минут.
Интересно, что "Лудогорец" выиграл данный трофей в 12-й раз подряд. Болгарский клуб имеет третий показатель чемпионств в стране. Больше лишь у "ЦСКА" (31) и "Левски" (26). Также отметим, что в этом сезоне Пластун завоевал с командой Кубок Болгарии.
Популярное сейчас
- Авиация и ракетные войска ВСУ нанесли более 30 ударов по россиянам
- Новый клуб Месси, Ребров во главе СБУ и топ-новобранец Реала. Главные новости за 7 июня
- "Если бы я хотел денег, то выбрал бы Аравию". Лионель Месси дал большое интервью перед отъездом в МЛС
- Сформировались пары плей-офф за место в УПЛ на сезон 2023/24
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО