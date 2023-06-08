Лудогорец Пластуна выиграл чемпионат Болгарии в 12-й раз подряд

"Лудогорец", за которой выступает украинский защитник Игорь Пластун, стал чемпионом Болгарии.

В заключительном туре первенства страны команда украинца обыграла "Черно Море" (1:0) и сохранила отрыв в 1 очко от "ЦСКА" София. 32-летний Пластун провел на поле все 90 минут.

Интересно, что "Лудогорец" выиграл данный трофей в 12-й раз подряд. Болгарский клуб имеет третий показатель чемпионств в стране. Больше лишь у "ЦСКА" (31) и "Левски" (26). Также отметим, что в этом сезоне Пластун завоевал с командой Кубок Болгарии.