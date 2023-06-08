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Огненович покинул Металлист по семейным обстоятельствам

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Команда вылетела из УПЛ

Огненович покинул Металлист по семейным обстоятельствам

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста" Перица Огненович прекратил сотрудничество с клубом по семейным обстоятельствам. Об этом говорится на официальном сайте харьковчан.

Руководство "желто-синих" поблагодарило специалиста за работу и пожелало ему успехов и новых карьерных высот.

"Прежде всего хочу выразить благодарность каждому игроку, тренеру, медицинскому персоналу, администраторам и всем работникам клуба за совместную работу.

Мне очень приятно, что команда высказалась за продолжение моей работы. Но, к сожалению, ситуация сложилась так, что я не могу продолжать сотрудничество с "Металлистом".

Спасибо руководству клуба за отношение и честное выполнение всех без исключения обязательств. Желаю скорейшего возвращения в УПЛ клуба, который успел стать для меня родным!", - сказал Огненович.

Напомним, по итогам сезона-2022/23 "Металлист" занял 15-е место и вылетел в Первую лигу.

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В статье: Перица Огненович Металлист (Харьков)
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Источник:
fcmetalist.com.ua

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Комментарии (2)
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Харьковчанин (Харків)
08.06.2023 в 12:52
ФК «Метал» дивний клуб, навіщо було назву змінювати. Риторичне питання...
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+1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
08.06.2023 в 12:45
Та втік..
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0
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