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Огненович покинул Металлист по семейным обстоятельствам
Команда вылетела из УПЛ
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста" Перица Огненович прекратил сотрудничество с клубом по семейным обстоятельствам. Об этом говорится на официальном сайте харьковчан.
Руководство "желто-синих" поблагодарило специалиста за работу и пожелало ему успехов и новых карьерных высот.
"Прежде всего хочу выразить благодарность каждому игроку, тренеру, медицинскому персоналу, администраторам и всем работникам клуба за совместную работу.
Мне очень приятно, что команда высказалась за продолжение моей работы. Но, к сожалению, ситуация сложилась так, что я не могу продолжать сотрудничество с "Металлистом".
Спасибо руководству клуба за отношение и честное выполнение всех без исключения обязательств. Желаю скорейшего возвращения в УПЛ клуба, который успел стать для меня родным!", - сказал Огненович.
Напомним, по итогам сезона-2022/23 "Металлист" занял 15-е место и вылетел в Первую лигу.
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