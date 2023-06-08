Огненович покинул Металлист по семейным обстоятельствам

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста" Перица Огненович прекратил сотрудничество с клубом по семейным обстоятельствам. Об этом говорится на официальном сайте харьковчан.

Руководство "желто-синих" поблагодарило специалиста за работу и пожелало ему успехов и новых карьерных высот.

"Прежде всего хочу выразить благодарность каждому игроку, тренеру, медицинскому персоналу, администраторам и всем работникам клуба за совместную работу.

Мне очень приятно, что команда высказалась за продолжение моей работы. Но, к сожалению, ситуация сложилась так, что я не могу продолжать сотрудничество с "Металлистом".

Спасибо руководству клуба за отношение и честное выполнение всех без исключения обязательств. Желаю скорейшего возвращения в УПЛ клуба, который успел стать для меня родным!", - сказал Огненович.