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Официально. Полесье подписало экс-защитника Динамо и Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

Усиление для УПЛ

Официально. Полесье подписало экс-защитника Динамо и Шахтера

Фото: ФК Полісся

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Центральный защитник "Колоса" Сергей Чоботенко стал игроком "Полесья", информирует пресс-служба житомирян.

26-летний игрок заключил трехлетний контракт с житомирским клубом.

Этим летом у него истекало соглашение с ковалевской командой. Ранее сообщалось, что его место в Ковалевке займет центрбек "Динамо" Никита Бурда.

Чоботенко защищал цвета "Колоса" с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 26 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

К слову, Сергей - воспитанник академии "Динамо", но ни разу не сыграл за основную команду киевского клуба. Выступал за молодежную команду "Шахтера", а на взрослом уровне дебютировал за "Мариуполь".

Напомним, что "Полесья" выиграло чемпионат Первой лиги и в следующем сезоне будет выступать в УПЛ.

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В статье: Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Сергей Чоботенко
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Источник:
polissyafc.com

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