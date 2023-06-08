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Официально. Полесье подписало экс-защитника Динамо и Шахтера
Усиление для УПЛ
Фото: ФК Полісся
Центральный защитник "Колоса" Сергей Чоботенко стал игроком "Полесья", информирует пресс-служба житомирян.
26-летний игрок заключил трехлетний контракт с житомирским клубом.
Этим летом у него истекало соглашение с ковалевской командой. Ранее сообщалось, что его место в Ковалевке займет центрбек "Динамо" Никита Бурда.
Чоботенко защищал цвета "Колоса" с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 26 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
К слову, Сергей - воспитанник академии "Динамо", но ни разу не сыграл за основную команду киевского клуба. Выступал за молодежную команду "Шахтера", а на взрослом уровне дебютировал за "Мариуполь".
Напомним, что "Полесья" выиграло чемпионат Первой лиги и в следующем сезоне будет выступать в УПЛ.
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