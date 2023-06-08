Официально. Полесье подписало экс-защитника Динамо и Шахтера

Центральный защитник "Колоса" Сергей Чоботенко стал игроком "Полесья", информирует пресс-служба житомирян.

26-летний игрок заключил трехлетний контракт с житомирским клубом.

Этим летом у него истекало соглашение с ковалевской командой. Ранее сообщалось, что его место в Ковалевке займет центрбек "Динамо" Никита Бурда.

Чоботенко защищал цвета "Колоса" с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 26 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

К слову, Сергей - воспитанник академии "Динамо", но ни разу не сыграл за основную команду киевского клуба. Выступал за молодежную команду "Шахтера", а на взрослом уровне дебютировал за "Мариуполь".

Напомним, что "Полесья" выиграло чемпионат Первой лиги и в следующем сезоне будет выступать в УПЛ.