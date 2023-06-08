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Чигринский может вернуться в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Он интересен двум украинским клубам

Чигринский может вернуться в УПЛ

Фото: sport24.gr/ автор неизвестен

Новина українською

Защитник "Ионикоса" Дмитрий Чигринский может вернуться в Украину.

В услугах игрока заинтересованы два клуба украинской Премьер-лиги. Об этом в комментарии Telegram-каналу Legioners сообщил агент украинца Александр Панков. Однако название команд представитель футболиста не сообщил.

Кроме того, 36-летнего защитника также хотят видеть клубы из Греции и Азии.

Чигринский выступает за "Ионикос" с осени 2021 года. В сезоне-2022/23 он отметился 1 забитым мячом в 26 матчах. Его соглашение с греческим клубом действует до лета 2024 года.

Ранее Дмитрий защищал цвета запорожского "Металлурга", испанской "Барселоны", "Днепра", донецкого "Шахтера" и греческого "АЕКа". В составе национальной сборной Украины футболист сыграл 29 матчей.

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В статье: Дмитрий Чигринский Ионикос (Афины)
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Источник:
LegionersUa

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Комментарии (1)
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Cassid (Kiev)
08.06.2023 в 13:09
Полесье?
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