Чигринский может вернуться в УПЛ

Защитник "Ионикоса" Дмитрий Чигринский может вернуться в Украину.

В услугах игрока заинтересованы два клуба украинской Премьер-лиги. Об этом в комментарии Telegram-каналу Legioners сообщил агент украинца Александр Панков. Однако название команд представитель футболиста не сообщил.

Кроме того, 36-летнего защитника также хотят видеть клубы из Греции и Азии.

Чигринский выступает за "Ионикос" с осени 2021 года. В сезоне-2022/23 он отметился 1 забитым мячом в 26 матчах. Его соглашение с греческим клубом действует до лета 2024 года.

Ранее Дмитрий защищал цвета запорожского "Металлурга", испанской "Барселоны", "Днепра", донецкого "Шахтера" и греческого "АЕКа". В составе национальной сборной Украины футболист сыграл 29 матчей.