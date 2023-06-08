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Всего их четыре. Названы кандидаты на пост главного тренера Шахтера

Премьер-лига
(3 голосов)

Горняки ищут замену Йовичевичу

Всего их четыре. Названы кандидаты на пост главного тренера Шахтера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале предоставил обновленный список потенциальных сменщиков Игора Йовичевича в "Шахтере". Ранее сообщалось, что президент дончан Ринат Ахметов решил уволить 49-летнего хорвата.

В шорт-лист на пост главного тренера "горняков" попали еще трое кандидатов: Арне Слот из "Фейеноорда" (обидчик донецкого клуба в еврокубках), вчерашний финалист Лиги конференций из "Фиорентины" Винченцо Итальяно и безработный Дженнаро Гаттузо (его последним местом работы была "Валенсия").

Также подтверждается интерес "Шахтера" к наставнику "Зари" Патрику ван Леувену. По словам источника, "горнякам" будет непросто подписать специалиста, поскольку в его контракте с луганчанами прописана клаусула, которая превышает 1 миллион евро.

Напомним, что в сезоне-2022/23 "Шахтер" выиграл чемпионство, играл в группе Лиги чемпионов и вышел в плей-офф Лиги Европы.

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В статье: Заря (Луганск) Дженнаро Гаттузо Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Фиорентина (Флоренция) Фейеноорд (Роттердам) Арне Слот Патрик ван Леувен Винченцо Итальяно
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Комментарии (1)
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miha (Нежин)
08.06.2023 в 15:00
Тренер Феєнорда недавно новий контракт підписав з клубом відмовивши суперклубу, навіть не смішно новина висмоктана з пальця.
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