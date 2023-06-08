Всего их четыре. Названы кандидаты на пост главного тренера Шахтера

Украинский журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале предоставил обновленный список потенциальных сменщиков Игора Йовичевича в "Шахтере". Ранее сообщалось, что президент дончан Ринат Ахметов решил уволить 49-летнего хорвата.

В шорт-лист на пост главного тренера "горняков" попали еще трое кандидатов: Арне Слот из "Фейеноорда" (обидчик донецкого клуба в еврокубках), вчерашний финалист Лиги конференций из "Фиорентины" Винченцо Итальяно и безработный Дженнаро Гаттузо (его последним местом работы была "Валенсия").

Также подтверждается интерес "Шахтера" к наставнику "Зари" Патрику ван Леувену. По словам источника, "горнякам" будет непросто подписать специалиста, поскольку в его контракте с луганчанами прописана клаусула, которая превышает 1 миллион евро.

Напомним, что в сезоне-2022/23 "Шахтер" выиграл чемпионство, играл в группе Лиги чемпионов и вышел в плей-офф Лиги Европы.