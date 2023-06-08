Ворскла летом может продать Кане. Игроком интересуются клубы с Ближнего Востока

"Ворскла" этим летом может продать малийского форварда Ибрагимом Кане, который на днях подписал новое соглашение с полтавским клубом .

Как сообщает журналист Дмитрий Венков, новое соглашение между сторонами в первую очередь ставило целью повысить трансферную стоимость игрока.

Также отмечается, что Кане на данный момент интересуются клубы с Ближнего Востока.

Хавбек выступает за "Ворсклу" с сентября 2018 года. В минувшем сезоне Кане провел 11 матчей за команду, в которых отличился 1 голом и 2 ассистами.