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Ворскла летом может продать Кане. Игроком интересуются клубы с Ближнего Востока
Хавбек на днях подписал новый контракт с полтавским клубом
Фото: ФК Ворскла
"Ворскла" этим летом может продать малийского форварда Ибрагимом Кане, который на днях
Как сообщает журналист Дмитрий Венков, новое соглашение между сторонами в первую очередь ставило целью повысить трансферную стоимость игрока.
Также отмечается, что Кане на данный момент интересуются клубы с Ближнего Востока.
Хавбек выступает за "Ворсклу" с сентября 2018 года. В минувшем сезоне Кане провел 11 матчей за команду, в которых отличился 1 голом и 2 ассистами.
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