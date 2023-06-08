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Ворскла летом может продать Кане. Игроком интересуются клубы с Ближнего Востока

Премьер-лига
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Хавбек на днях подписал новый контракт с полтавским клубом

Ворскла летом может продать Кане. Игроком интересуются клубы с Ближнего Востока

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

"Ворскла" этим летом может продать малийского форварда Ибрагимом Кане, который на днях подписал новое соглашение с полтавским клубом.

Как сообщает журналист Дмитрий Венков, новое соглашение между сторонами в первую очередь ставило целью повысить трансферную стоимость игрока.

Также отмечается, что Кане на данный момент интересуются клубы с Ближнего Востока.

Хавбек выступает за "Ворсклу" с сентября 2018 года. В минувшем сезоне Кане провел 11 матчей за команду, в которых отличился 1 голом и 2 ассистами.

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В статье: Ворскла (Полтава) Ибрахим Кане
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