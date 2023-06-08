Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бурбас: Йовичевичу об увольнении никто не объявлял, о новостях он узнает из СМИ
Также как и игроки
Фото: shakhtar.com
Комментатор и журналист Игорь Бурбас прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера "
"Между прочим, самому Игору Йовичевичу еще никто и ни разу в "Шахтере" пока не объявлял об увольнении. Все новости, слухи, домыслы он узнает из прессы.
Так же и команда, которая не в курсе и не в восторге от вероятной смены тренера, давшего необходимый результат, слепив коллектив с нуля и выиграв с ним чемпионство", - написал Бурбас в своем телеграм-канале.
Наопним, что сам Бурбас ранее писал о том, что в шорт-лист "горняков" на пост нового главного тренера входят Винченцо Итальяно ("Фиорентина"), Дженнаро Гатуззо (без клуба), а также Арне Слот из "Фейеноорда".
Популярное сейчас
- Игрок Вест Хэма повторил уникальное достижение - он выиграл 5 разных турниров УЕФА
- Официально. Полесье подписало экс-защитника Динамо и Шахтера
- Новый клуб Месси, Ребров во главе СБУ и топ-новобранец Реала. Главные новости за 7 июня
- Заре грозит техническое поражение
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО