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Бурбас: Йовичевичу об увольнении никто не объявлял, о новостях он узнает из СМИ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

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Бурбас: Йовичевичу об увольнении никто не объявлял, о новостях он узнает из СМИ

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Комментатор и журналист Игорь Бурбас прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера "Шахтера" Игоря Йовичевича.

"Между прочим, самому Игору Йовичевичу еще никто и ни разу в "Шахтере" пока не объявлял об увольнении. Все новости, слухи, домыслы он узнает из прессы.

Так же и команда, которая не в курсе и не в восторге от вероятной смены тренера, давшего необходимый результат, слепив коллектив с нуля и выиграв с ним чемпионство", - написал Бурбас в своем телеграм-канале.

Наопним, что сам Бурбас ранее писал о том, что в шорт-лист "горняков" на пост нового главного тренера входят Винченцо Итальяно ("Фиорентина"), Дженнаро Гатуззо (без клуба), а также Арне Слот из "Фейеноорда".

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Игорь Бурбас
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
08.06.2023 в 18:15
сам себе спростовує
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0
0
fanatSD (донецк)
08.06.2023 в 17:54
балабол
Ответить
+2
0

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