Бурбас: Йовичевичу об увольнении никто не объявлял, о новостях он узнает из СМИ

Комментатор и журналист Игорь Бурбас прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера " Шахтера " Игоря Йовичевича.

"Между прочим, самому Игору Йовичевичу еще никто и ни разу в "Шахтере" пока не объявлял об увольнении. Все новости, слухи, домыслы он узнает из прессы.

Так же и команда, которая не в курсе и не в восторге от вероятной смены тренера, давшего необходимый результат, слепив коллектив с нуля и выиграв с ним чемпионство", - написал Бурбас в своем телеграм-канале.