Шахтер назвал лучшего игрока команды в мае и июне

" Шахтер " подвел итоги голосования болельщиков, в котором определялся лучший игрок команды в мае и июне.

Первое место в голосовании занял хавбек Артем Бондаренко, который получил 40,5% голосов.

Второе место в рейтинге – за Тарасом Степаненко, далее в списке идут Георгий Судаков и Александр Зубков.

Напомним, именно Бондаренко болельщики выбирали лучшим игроком в апреле.

В мае и июне Артем Бондаренко выходил в стартовом составе в 6 матчах "горняков", в которых отличился 3 забитыми мячами и 1 ассистом. На счету 22-летнего игрока гол в ворота луганской "Зари" (3:0), победный мяч и голевой пас в матче с "Днепром-1" (3:0), после которого "Шахтер" завоевал титул чемпиона Украины, а также точный удар в поединке с "Ворсклой" (1:2).