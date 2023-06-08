Шаран: Минаю нужны деньги, чтобы пригласить квалифицированных игроков

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран, который на днях продлил контракт с клубом на один сезон , надеется, что в новом сезоне у команды будет увеличен бюджет.

"Я спросил, что руководство может предложить на следующий сезон, немного подкорректировали некоторые моменты и пожали руки. Нам нужны деньги, чтобы пригласить квалифицированных игроков. Сейчас в УПЛ вышло "Полесье", которое будет ставить перед собой высокие задачи. Это же касается "Александрии", "Колоса", "Ворсклы", "Кривбасса". Все двигаются в направлении увеличения бюджета. Мы будем брать футболистов с учетом сохранения микроклимата, который уже есть в команде. Если нам это удастся – все будет хорошо.

О задачах на сезон – говорить не буду пока. Они есть. Главное - выступить не хуже, чем в предыдущем сезоне. Уверен, что при поддержке президента Валерия Пересоляка, вице-президента Евгения Плавайко, генерального менеджера Артема Письменного, спортивного директора Сергея Билана мы достигнем желаемого. Будем совместными усилиями двигаться к новым целям в новом сезоне", – сказал Шаран.