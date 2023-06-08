Шахтер летом планирует провести два благотворительных матча с командами АПЛ

" Шахтер " летом планирует провести как минимум два товарищеских матча с командами английской Премьер-лиги.

Как известно, одним из соперников "горняков" должен выступить "Челси", с которым проведение спарринга было оговорено в рамках январского трансфера Михаила Мудрика.

Кроме того, есть еще как минимум один клуб АПЛ, который ведет переговоры с "Шахтером" о проведении товарищеского матча во время предсезонной подготовки.

Указанная цель организации спаррингов – сбор средств для украинских клубов.