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Шахтер летом планирует провести два благотворительных матча с командами АПЛ
Челси и кто-то еще
shakhtar.com
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Как известно, одним из соперников "горняков" должен выступить "Челси", с которым проведение спарринга было оговорено в рамках январского трансфера Михаила Мудрика.
Кроме того, есть еще как минимум один клуб АПЛ, который ведет переговоры с "Шахтером" о проведении товарищеского матча во время предсезонной подготовки.
Указанная цель организации спаррингов – сбор средств для украинских клубов.
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