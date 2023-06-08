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Шаран: На Твердохлеба есть спрос. Сложно сказать, останется ли он в Минае
Наставник Миная рассказал о возможных летних трансферах команды
fcminaj.com
Главный тренер "
"Уже разговаривал с ребятами, у которых истекает контракт, и понимаю их позицию, желание получить лучшие условия. Кто-то попросил время раздумья. Есть спрос на Егора Твердохлеба, проведшего хороший сезон. Поэтому сложно сказать, продолжит ли он выступать в команде. Ведь продажи футболистов – очень важная часть функционирования клуба. Всегда хочется, чтобы игроки прогрессировали и росли как в профессиональном, так и финансовом плане.
Укомплектование команды уже идет. Мы не хотим уделять много времени просмотрам, поэтому тщательно выбираем кандидатов в команду", - сказал Шаран.
Напомним, что ранее была информация, что Твердохлебом
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