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Шаран: На Твердохлеба есть спрос. Сложно сказать, останется ли он в Минае

Премьер-лига
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Наставник Миная рассказал о возможных летних трансферах команды

Шаран: На Твердохлеба есть спрос. Сложно сказать, останется ли он в Минае

fcminaj.com

Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран рассказал о летних трансферных планах команды.

"Уже разговаривал с ребятами, у которых истекает контракт, и понимаю их позицию, желание получить лучшие условия. Кто-то попросил время раздумья. Есть спрос на Егора Твердохлеба, проведшего хороший сезон. Поэтому сложно сказать, продолжит ли он выступать в команде. Ведь продажи футболистов – очень важная часть функционирования клуба. Всегда хочется, чтобы игроки прогрессировали и росли как в профессиональном, так и финансовом плане.

Укомплектование команды уже идет. Мы не хотим уделять много времени просмотрам, поэтому тщательно выбираем кандидатов в команду", - сказал Шаран.

Напомним, что ранее была информация, что Твердохлебом интересуются клубы из верхней части таблицы УПЛ.

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В статье: Владимир Шаран ФК Минай
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Источник:
Минай

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