Шаран: На Твердохлеба есть спрос. Сложно сказать, останется ли он в Минае

Главный тренер " Миная " Владимир Шаран рассказал о летних трансферных планах команды.

"Уже разговаривал с ребятами, у которых истекает контракт, и понимаю их позицию, желание получить лучшие условия. Кто-то попросил время раздумья. Есть спрос на Егора Твердохлеба, проведшего хороший сезон. Поэтому сложно сказать, продолжит ли он выступать в команде. Ведь продажи футболистов – очень важная часть функционирования клуба. Всегда хочется, чтобы игроки прогрессировали и росли как в профессиональном, так и финансовом плане.

Укомплектование команды уже идет. Мы не хотим уделять много времени просмотрам, поэтому тщательно выбираем кандидатов в команду", - сказал Шаран.