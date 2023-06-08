Эдмар: Смогли выполнить главную задачу и оставить в Харькове футбол наивысшего уровня

И.о. главного тренера "Металлиста 1925" Эдмар подвел итог прошедшего сезона, в котором команда сохранила прописку в УПЛ, заняв 12-е место в турнирной таблице.

"Обращаюсь к руководителям клуба, своим коллегам, административному и медицинскому персоналу команды, футболистам и, конечно же, нашим болельщикам!

Благодаря всем вам мы смогли в таком непростом и напряженном футбольном году выполнить главную задачу и оставить в Харькове футбол наивысшего уровня. Каждый из вас приложил к этому огромные усилия. Да, не все получалось, но символично, что решающей стала ничья против одной из самых титулованных команд Украины – киевского "Динамо".

Успех "Металлиста 1925" состоит, прежде всего, в сплоченном коллективе, отличной командной атмосфере и великолепном микроклимате!" – написал Эдмар в Инстаграме.