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Источник: Металлист не прекратит существование. Команду примет тренер U-19 Анищенко
Харьковчане будут играть в Первой лиге
metalist.ua
Харьковский "
Впрочем, харьковчане будут делать ставку на молодых игроков.
Исходя из этого, дальше команду поведет Андрей Анищенко, который раньше тренировал команду U-19.
В настоящее время определяется локация для проживания и проведения матчей следующего сезона. Скорее всего, харьковчане и дальше будут базироваться в Ужгороде.
Напомним, что по итогам сезона "Металлист" вылетел из УПЛ, после чего команду покинул тренер Перица Огненович.
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