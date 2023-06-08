Источник: Металлист не прекратит существование. Команду примет тренер U-19 Анищенко

Харьковский " Металлист " не прекратит свое существование, а продолжит выступление в Первой лиге. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Впрочем, харьковчане будут делать ставку на молодых игроков.

Исходя из этого, дальше команду поведет Андрей Анищенко, который раньше тренировал команду U-19.

В настоящее время определяется локация для проживания и проведения матчей следующего сезона. Скорее всего, харьковчане и дальше будут базироваться в Ужгороде.

Напомним, что по итогам сезона "Металлист" вылетел из УПЛ, после чего команду покинул тренер Перица Огненович.