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Источник: Металлист не прекратит существование. Команду примет тренер U-19 Анищенко

Премьер-лига
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Харьковчане будут играть в Первой лиге

Источник: Металлист не прекратит существование. Команду примет тренер U-19 Анищенко

metalist.ua

Новина українською

Харьковский "Металлист" не прекратит свое существование, а продолжит выступление в Первой лиге. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Впрочем, харьковчане будут делать ставку на молодых игроков.

Исходя из этого, дальше команду поведет Андрей Анищенко, который раньше тренировал команду U-19.

В настоящее время определяется локация для проживания и проведения матчей следующего сезона. Скорее всего, харьковчане и дальше будут базироваться в Ужгороде.

Напомним, что по итогам сезона "Металлист" вылетел из УПЛ, после чего команду покинул тренер Перица Огненович.

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В статье: Андрей Анищенко Игорь Бурбас Металлист (Харьков)
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Источник:
Igor Burbas

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