Сарнавский покидает Кривбасс

28-летний голкипер " Кривбасса " Богдан Сарнавский покидает команду, его соглашение с клубом истекает 30 июня.

Как сообщает ТаТоТаке, клуб и игрок не смогли прийти к консенсусу по новому контракту.

Напомним, что в нынешнем сезоне Сарнавский сыграл в 17 матчах за "Кривбасс", пропустил 23 мяча и 5 поединков отстоял на ноль.

В весенней части чемпионата Украины Богдан потерял статус основного вратаря команды и последние шесть поединков провел на скамейке запасных.