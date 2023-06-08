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Сарнавский покидает Кривбасс

Премьер-лига
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Стороны не смогли договориться о новом контракте

Сарнавский покидает Кривбасс

Фото: htafc.co.il

Новина українською

28-летний голкипер "Кривбасса" Богдан Сарнавский покидает команду, его соглашение с клубом истекает 30 июня.

Как сообщает ТаТоТаке, клуб и игрок не смогли прийти к консенсусу по новому контракту.

Напомним, что в нынешнем сезоне Сарнавский сыграл в 17 матчах за "Кривбасс", пропустил 23 мяча и 5 поединков отстоял на ноль.

В весенней части чемпионата Украины Богдан потерял статус основного вратаря команды и последние шесть поединков провел на скамейке запасных.

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Источник: Металлист не прекратит существование. Команду примет тренер U-19 Анищенко
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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Богдан Сарнавский
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Источник:
ТаТоТаке

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