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Сарнавский покидает Кривбасс
Стороны не смогли договориться о новом контракте
Фото: htafc.co.il
28-летний голкипер "
Как сообщает ТаТоТаке, клуб и игрок не смогли прийти к консенсусу по новому контракту.
Напомним, что в нынешнем сезоне Сарнавский сыграл в 17 матчах за "Кривбасс", пропустил 23 мяча и 5 поединков отстоял на ноль.
В весенней части чемпионата Украины Богдан потерял статус основного вратаря команды и последние шесть поединков провел на скамейке запасных.
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