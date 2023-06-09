Палкин: Большая часть денег за Мудрика идет на погашение наших долгов

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин рассказал о тяжелом финансовом положении "горняков", который остался без дополнительных источников дохода из-за резолюции ФИФА, которая позволила легионерам бесплатно покинуть клуб.

"Большая часть денег за Мудрика идет на погашение наших долгов. Перед войной мы подписали шесть или семь игроков, и когда вы подписываете игроков, вы всегда платите трансферный сбор в течение двух, трех или четырех лет.

Когда началась война, я пытался общаться с ФИФА: "Как это возможно, вы забрали у нас игроков, мы не можем генерировать деньги», но в то же время вы требуете от нас выплаты всех этих долгов. Они находятся под банковской гарантией, и ты должен платить, иначе у банка будут проблемы, поэтому эти деньги мы потратим частично на то, чтобы вернуть все эти долги, чтобы удовлетворить кредиторов.

Мы можем много говорить о войне, о поддержке, но иногда, когда начинаешь обсуждать какие-то финансовые вопросы, чтобы помочь украинскому футболу, очень и очень сложно добиться каких-то результатов. Это достаточно болезненно. Это зависит от случая — в каждом конкретном случае все по-другому. Почему так? Лучше спросить у этих клубов и организаций. Мне трудно объяснить сложившуюся ситуацию", - сказал Палкин.