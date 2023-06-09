У Зари будет новое место базирования в Киеве

На днях руководство "Зари" подписало годовой контракт с администрацией Олимпийского профессионального колледжа имени Ивана Поддубного. Об этом сообщает ТаТоТаке.

В сезоне-2023/24 луганчане будут жить и тренироваться на Лесном массиве Киева, где на территории бывшего РВУФК в их распоряжении окажется два натуральных поля, восстановительный центр, кафе и жилой комплекс.

В кампании-2022/23 "Заря" пользовалась тренировочной базой ДЮСШ "Динамо" на Нивках.