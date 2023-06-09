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Полесье ведет переговоры с футболистом Динамо – Источник

Премьер-лига
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Победитель Первой лиги работает над усилением защиты

Полесье ведет переговоры с футболистом Динамо – Источник

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

"Полесье" серьезно работает на трансферном рынке и в частности над усилением защиты.

После подписания Сергея Чоботенко руководство житомирян ведет переговоры с еще одним игроком ковалевцев - правым защитником Никитой Кравченко, а также левоногим центрбеком Артемом Шабановым. Об интересе житомирского клуба к Шабанову сообщалось ранее.

25-летний Кравченко играет за "Колос" на правах аренды из "Динамо". Соглашение рассчитано до конца 2023 года. В его активе 13 матчей за клуб из Ковалевки.

Последним клубом 31-летнего Шабанова был венгерский МОЛ "Фехервар", где он играл в последние два сезона.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Никита Кравченко
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