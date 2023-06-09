  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Йовичевич - больше не тренер Шахтера – Хорватские СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Йовичевич - больше не тренер Шахтера – Хорватские СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

У донецкого клуба будет новый наставник

Йовичевич - больше не тренер Шахтера – Хорватские СМИ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Наставника "Шахтера" Игор Йовичевич покидает клуб. Об этом пишет хорватское издание Sportske novosti со ссылкой на источник, близкий к специалисту.

49-летний хорват больше не тренер донецкой команды. Ранее сообщалось, что увольнение Йовичевича - это инициатива президента "горняков" Рината Ахметова.

По последним данным СМИ, в шорт-лист "Шахтера" на пост нового главного тренера входят Патрик ван Леувен ("Заря"), Винченцо Итальяно ("Фиорентина"), Дженнаро Гатуззо (без клуба), а также Арне Слот из "Фейеноорда".

Напомним, Йовичевич возглавил "Шахтер" летом 2022 года. Под его руководством команда сыграла 40 матчей, в которых одержала 24 победы. Дончане выиграли чемпионство, играли в группе Лиги чемпионов и выходили в плей-офф Лиги Европы.

Читайте такжеЕвгений Левченко: Слот в Шахтере? Может не надо заниматься дезинформацией
По теме
yellow-arrow
Минай не продлит контракт с бывшим нападающим сборной Украины
yellow-arrow
Хлань разорвал контракт с Зарей – юрист прояснил детали
yellow-arrow
Полесье ведет переговоры с футболистом Динамо – Источник
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sportske novosti

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
09.06.2023 в 15:59
7 пропущенных голов не забыл ахмед
Ответить
0
0
alexfc (Киев)
09.06.2023 в 15:36
Дивне рішення. Після успішного сезону, де планувалось, що Шахта не виграє чемпіонат, а він зміг. Не дати тренеру попрацювати ще рік... Якби йому дали докупити якісних легіонерів, що беззаперечно буде при приході нового тренера, то він я думаю теж би зміг краще виступити в ЛЧ
Ответить
0
0
Черноморчик (Одесса )
09.06.2023 в 15:08
Понял зачем подняли тарифы на свет . Что бы было бабло на нового тренера .
Ответить
0
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
09.06.2023 в 15:00
Не понятно.
Ответить
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
09.06.2023 в 14:04
Класний тренер , надовго без роботи не залишиться. ШД співчуваю
Ответить
+1
0
MaximSK (Киев)
09.06.2023 в 14:01
Возможно у Йовичевича был конфликт с руководством Шахтера, какие-то разногласия, иначе увольнять его смысла не вижу.
Ответить
+1
0
SeventyFour (Phoenix)
09.06.2023 в 14:50
Даже гудку за@бало, что во всех про@бах виноваты игроки а не сабж.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде