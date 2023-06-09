Йовичевич - больше не тренер Шахтера – Хорватские СМИ

Наставника "Шахтера" Игор Йовичевич покидает клуб. Об этом пишет хорватское издание Sportske novosti со ссылкой на источник, близкий к специалисту.

49-летний хорват больше не тренер донецкой команды. Ранее сообщалось, что увольнение Йовичевича - это инициатива президента "горняков" Рината Ахметова.

По последним данным СМИ, в шорт-лист "Шахтера" на пост нового главного тренера входят Патрик ван Леувен ("Заря"), Винченцо Итальяно ("Фиорентина"), Дженнаро Гатуззо (без клуба), а также Арне Слот из "Фейеноорда".

Напомним, Йовичевич возглавил "Шахтер" летом 2022 года. Под его руководством команда сыграла 40 матчей, в которых одержала 24 победы. Дончане выиграли чемпионство, играли в группе Лиги чемпионов и выходили в плей-офф Лиги Европы.