Хлань разорвал контракт с Зарей – юрист прояснил детали

Полузащитник Максим Хлань досрочно расторг контракт с "Зарей". Причиной такого решения стало нарушение законодательства о труде и абьюзивные действия со стороны луганской команды. Луганчане пытались заставить футболиста продлить срок действия соглашения.

Все юридические тонкости в споре Хланя с его бывшим работодателем объяснил юрист Илья Скоропашкин.

"Абьюзивное поведение определено регламентными нормами как уважительная причина для досрочного расторжения контракта в одностороннем порядке пострадавшей стороной. Согласно пункту 2 статьи 14 Регламента ФИФА о статусе и трансфере игроков, футбольный контракт может быть досрочно расторгнут любой стороной (футболистом или клубом) в случае абьюзивного поведения, направленного на расторжение или изменение условий контракта".

Скоропашкин рассказал, что именно делала "Заря", чтобы побудить игрока продлить контракт.

"Признаками абьюзивного поведения со стороны футбольного клуба признается также немотивированное лишение футболиста игровой практики, перевод для тренировки в молодежную команду в течение длительного периода, тренировки на жестком покрытии, угрожающем здоровью спортсмена, принятие индивидуальных санкций без каких-либо нарушений со стороны футболиста, отделение его от общекомандных мероприятий, игнорирование мотивированных обращений футболиста и т.д.", - резюмировал Скоропашкин в комментарии "Украинский футбол".

В сезоне-2022/23 Хлань отыграл 8 матчей за "Зарю" в УПЛ и отметился двумя ассистами. Напомним, ранее сообщалось, что хавбек отказался продлевать соглашение с клубом, после чего его перевели в команду U-19.