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Йовичевич мог покинуть Украину весной 2022. У него было предложение из Словакии

Премьер-лига
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В тот момент еще не было решения о проведении сезона УПЛ

Йовичевич мог покинуть Украину весной 2022. У него было предложение из Словакии

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Игор Йовичевич был близок к тому, чтобы покинуть Украину еще весной 2022 году, сообщает "Футбол 24".

Тогда тренер был на контракте у "Днепра-1", но начало полномасштабной войны ставило под сомнение вообще существование украинского футбола.

Специалист даже дал согласие на переезд в Словакию, где ему предлагали возглавить клуб "Дунайская Стреда".

Впрочем, затем последовало решение о проведении чемпионата 2022/23 и переход хорвата в "Шахтер".

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Напомним, что этим летом, по неофициальной информации, Йовичевич может снова стать безработным, так как президент "Шахтера" Ринат Ахметов якобы недоволен игровым стилем, который тренер ставит команде.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) ДАК 1904 (Дунайска-Стреда
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Источник:
football24

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