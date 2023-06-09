Йовичевич мог покинуть Украину весной 2022. У него было предложение из Словакии

Игор Йовичевич был близок к тому, чтобы покинуть Украину еще весной 2022 году, сообщает "Футбол 24".

Тогда тренер был на контракте у "Днепра-1", но начало полномасштабной войны ставило под сомнение вообще существование украинского футбола.

Специалист даже дал согласие на переезд в Словакию, где ему предлагали возглавить клуб "Дунайская Стреда".

Впрочем, затем последовало решение о проведении чемпионата 2022/23 и переход хорвата в "Шахтер".

Напомним, что этим летом, по неофициальной информации, Йовичевич может снова стать безработным, так как президент "Шахтера" Ринат Ахметов якобы недоволен игровым стилем, который тренер ставит команде.