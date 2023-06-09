Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йовичевич мог покинуть Украину весной 2022. У него было предложение из Словакии
В тот момент еще не было решения о проведении сезона УПЛ
Фото: ФК Шахтер
Игор Йовичевич был близок к тому, чтобы покинуть Украину еще весной 2022 году, сообщает "Футбол 24".
Тогда тренер был на контракте у "Днепра-1", но начало полномасштабной войны ставило под сомнение вообще существование украинского футбола.
Специалист даже дал согласие на переезд в Словакию, где ему предлагали возглавить клуб "Дунайская Стреда".
Впрочем, затем последовало решение о проведении чемпионата 2022/23 и переход хорвата в "Шахтер".
Напомним, что этим летом, по неофициальной информации, Йовичевич может снова стать безработным, так как президент "Шахтера" Ринат Ахметов якобы недоволен игровым стилем, который тренер ставит команде.
Популярное сейчас
- Звездный экс-легионер Шахтера опубликовал фото в футболке сборной Украины
- Генштаб: ВСУ накрыли расположение подразделения Кадырова, россияне в Крыму молчат о Каховской ГЭС
- У Зари будет новое место базирования в Киеве
- Официально. Полесье подписало экс-защитника Динамо и Шахтера
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО