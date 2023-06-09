Шаран: Про Минай ходили разные слухи. Мне даже говорили, что не стоит сюда идти работать

Главный тренер " Миная " Владимир Шаран в интервью официальному сайту клуба рассказал о своих сомненьях перед тем, как принять команду.

"Про "Минай" ходили разные слухи. Мне даже говорили, что не стоит идти работать в эту команду. Критиковали финансовое положение, организационный процесс, экипировку. Хотя были и те, кто предлагал рискнуть.

Я, Вадим Чернышенко, Валерий Лучкевич, Сергей Мизин и молодой тренер вратарей Андрей Новак решили, что нужно работать. Откровенно говоря, я дважды отказывал "Проходя". Но потом встретился со спортивным директором Сергеем Биланом. С этим связана любопытная история. Я в то время находился в Сходнице во Львовской области и перенес свой отъезд с 18-го на 20-е число. Именно в этот период мне позвонили из клуба и предложили встречу. Если бы я поехал как планировал – наверное, так и не оказался бы в "Минае".

Я еще посоветовался с Олегом Франчуком, к сожалению, трагически погибшим в 2022 году. Царство небесное. Это был мудрый футбольный человек. Так он советовал мне ехать, разговаривать и оставаться работать в "Минае". А потом, когда я согласился, звонил и поздравил меня с днем рождения и сказал, что я принял правильное решение.

Я очень счастлив, что мы все вместе выстроили систему, принесшую результат. В первую очередь я говорю о дисциплине. Говорил, не будет дисциплины – не будет результата. И сейчас у нас все супер. Это касается абсолютно всех мелочей. Команда отблагодарила за все игрой. Наше положение в турнирной таблице – результат работы всех работников клуба.

Мы дали добро на продление контрактов, потому что получили обещание, что в дальнейшем все будет только так. Будет порядок", - сказал Шаран.