Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шаран: Про Минай ходили разные слухи. Мне даже говорили, что не стоит сюда идти работать
Тренер рассказал о том, что он дважды отказывал клубу
Фото: ФК Минай / Автор невідомий
Главный тренер "
"Про "Минай" ходили разные слухи. Мне даже говорили, что не стоит идти работать в эту команду. Критиковали финансовое положение, организационный процесс, экипировку. Хотя были и те, кто предлагал рискнуть.
Я, Вадим Чернышенко, Валерий Лучкевич, Сергей Мизин и молодой тренер вратарей Андрей Новак решили, что нужно работать. Откровенно говоря, я дважды отказывал "Проходя". Но потом встретился со спортивным директором Сергеем Биланом. С этим связана любопытная история. Я в то время находился в Сходнице во Львовской области и перенес свой отъезд с 18-го на 20-е число. Именно в этот период мне позвонили из клуба и предложили встречу. Если бы я поехал как планировал – наверное, так и не оказался бы в "Минае".
Я еще посоветовался с Олегом Франчуком, к сожалению, трагически погибшим в 2022 году. Царство небесное. Это был мудрый футбольный человек. Так он советовал мне ехать, разговаривать и оставаться работать в "Минае". А потом, когда я согласился, звонил и поздравил меня с днем рождения и сказал, что я принял правильное решение.
Я очень счастлив, что мы все вместе выстроили систему, принесшую результат. В первую очередь я говорю о дисциплине. Говорил, не будет дисциплины – не будет результата. И сейчас у нас все супер. Это касается абсолютно всех мелочей. Команда отблагодарила за все игрой. Наше положение в турнирной таблице – результат работы всех работников клуба.
Мы дали добро на продление контрактов, потому что получили обещание, что в дальнейшем все будет только так. Будет порядок", - сказал Шаран.
Популярное сейчас
- Можно получить более легких соперников. От результата финала ЛЧ зависит корзина Шахтера в следующем турнире
- Не Холанд, не Гюндоган и не Диаш. Теневой герой Ман Сити, который приблизил команду Гвардиолы к абсолюту
- Шахтер увольняет Йовичевича? Как будет играть сборная с Ребровым и почему Месси перешел в МЛС
- Поворознюк: Бартулович сам пришел и попросил его уволить. Считаю, что это как крыса, которая первой бежит с корабля
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО