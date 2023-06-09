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"Я устал", - Йовичевич почти подтвердил свой уход из Шахтера
Тренер ссылается на войну и семейные обстоятельства
shakhtar.com
Главный тренер "
"Никто в мире не проходил через такую историю, мы совершили чудо. Я хочу и дальше играть в Лиге чемпионов, но мне становится все труднее в бункере.
Хотелось бы еще раз возглавить "Шахтер" в Лиге чемпионов, я хотел бы добиться успеха в этом турнире, но посмотрим, что будет в дальнейшем.
Мне тяжело жить и работать в такой ситуации, я давно не видел мою семью. Думаю ни один тренер в мире не прошел через то, через что прошел я в этом сезоне, от многочисленных выездов до жизни в бомбоубежище.
Я устал, скоро поговорю с моей командой, а потом посмотрим, что делать дальше", — сказал Йовичевич.
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