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"Я устал", - Йовичевич почти подтвердил свой уход из Шахтера

Премьер-лига
(3 голосов)

Тренер ссылается на войну и семейные обстоятельства

"Я устал", - Йовичевич почти подтвердил свой уход из Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Йгор Йовичевич в комментарии хорватскому изданию Germanijak подтвердил свой уход с занимаемого поста, сделав акцент на том, что это его решение, так как он устал жить в условиях войны вдалеке от семьи.

"Никто в мире не проходил через такую историю, мы совершили чудо. Я хочу и дальше играть в Лиге чемпионов, но мне становится все труднее в бункере.

Хотелось бы еще раз возглавить "Шахтер" в Лиге чемпионов, я хотел бы добиться успеха в этом турнире, но посмотрим, что будет в дальнейшем.

Мне тяжело жить и работать в такой ситуации, я давно не видел мою семью. Думаю ни один тренер в мире не прошел через то, через что прошел я в этом сезоне, от многочисленных выездов до жизни в бомбоубежище.

Я устал, скоро поговорю с моей командой, а потом посмотрим, что делать дальше", — сказал Йовичевич.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк)
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Источник:
Germanijak

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Комментарии (3)
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C_Ballack (Днепр)
09.06.2023 в 18:31
Втомився від кабінетних перемог.... Розуміємо. Ну відпочинь "під#р"
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0
0
Sandra777 (Львів)
09.06.2023 в 18:19
Бачу він ше той нитік .
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0
0
RicoRico (Кривой Рог)
09.06.2023 в 18:03
Што проізошло? Зрадника викинули як пса?
Ответить
0
-1

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