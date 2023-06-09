"Я устал", - Йовичевич почти подтвердил свой уход из Шахтера

Главный тренер " Шахтера " Йгор Йовичевич в комментарии хорватскому изданию Germanijak подтвердил свой уход с занимаемого поста, сделав акцент на том, что это его решение, так как он устал жить в условиях войны вдалеке от семьи.

"Никто в мире не проходил через такую историю, мы совершили чудо. Я хочу и дальше играть в Лиге чемпионов, но мне становится все труднее в бункере.

Хотелось бы еще раз возглавить "Шахтер" в Лиге чемпионов, я хотел бы добиться успеха в этом турнире, но посмотрим, что будет в дальнейшем.

Мне тяжело жить и работать в такой ситуации, я давно не видел мою семью. Думаю ни один тренер в мире не прошел через то, через что прошел я в этом сезоне, от многочисленных выездов до жизни в бомбоубежище.

Я устал, скоро поговорю с моей командой, а потом посмотрим, что делать дальше", — сказал Йовичевич.