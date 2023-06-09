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Черноморец: кадровые потери летнего межсезонья
На летние каникулы "моряки" ушли в неопределенности
Фото: Александр Приходько
Для футболистов "Черноморца" отпуск начался 5 июня. Сколько именно он продлится, пока неизвестно, ведь об этом команда не была проинформирована. Причина связана с клубными делами одесситов, в которых есть ряд нерешенных вопросов. В частности, это касается финансовых возможностей "Черноморца" на сезон-2023/24 и кадрового потенциала. По информации корреспондента UA-Футбол, по завершении прошедшего чемпионата команда традиционно может недосчитаться 8-10 футболистов. Кроме арендованного у луганской "Зари" нападающего Даниила Алефиренко, который достаточно эффективно проявил себя в роли голеадора "моряков" в весенней части прошлого сезона и теперь вернулся в свой клуб, в списке наиболее вероятных потерь "Черноморца" фигурируют вратарь Дмитрий Непогодов, защитники Евгений Селин, Максим Белый, полузащитники Сергей Политыло, Евгений Задоя и нападающий Александр Гладкий. Трое из шести последних (Селин, Белый и Задоя) редко появлялись на поле в чемпионате, поэтому этот фактор говорит сам за себя. Непогодов, Политыло и Гладкий хоть и отыграли большее количество матчей турнира, все же не выглядели как в свои лучшие годы. Взять хотя бы опытного Александра Гладкого, который в 21 игре сумел забить всего... 1 мяч.
Достаточно высока вероятность потери командой Романа Григорчука двух ведущих исполнителей - 20-летних Владимира Салюка и Максима Брагару, на которых обратили внимание селекционеры разных клубов. Первый из них вместе с Алефиренко попал в символическую сборную второго круга, а второй в символическую сборную всего сезона-2022/23. Как известно, уверенная игра этих футболистов не осталась незамеченной наставником молодежной сборной Украины Русланом Ротанем, привлекшим их к июньскому тренировочному сбору его команды в Австрии. Этот сбор будет предшествовать финальному турниру чемпионата Европы-2023 (U-21), который пройдет в Румынии и Грузии. Выступление на этом футбольном форуме может значительно расширить список потенциальных покупателей талантливых ребят, что, безусловно, заставит тренерский штаб "Черноморца" задуматься над возможными заменами Салюку и Брагару.
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