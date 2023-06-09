ТаТоТаке: Хлань не расторгал контракт с Зарей. Клуб попробует продать игрока

Не так давно СМИ опубликовали информацию, что хавбек "Зари" Максим Хлань разорвал контракт с клубом .

Впрочем, как сообщает "ТаТоТаке", на сегодня информация о досрочном расторжении контракта между игроком и клубом не соответствует действительности.

Речь идет о цивилизованном решении вопроса, то есть об определенном соглашении между футболистом и клубом. На основе этого соглашения Хлань будет иметь возможность перейти в новый клуб летом за адекватную компенсацию.

Ранее сообщалось, что футболист не играет и не тренируется с "Зарей" из-за отказа продлевать контракт.

Добавим, что соглашение игрока с луганским клубом истекает в декабре этого года, а футболист не играет за луганчан еще с апреля.