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ТаТоТаке: Хлань не расторгал контракт с Зарей. Клуб попробует продать игрока
Кажется, стороны пришли к соглашению
Фото: Instagram
Не так давно СМИ опубликовали информацию, что хавбек "Зари" Максим Хлань
Впрочем, как сообщает "ТаТоТаке", на сегодня информация о досрочном расторжении контракта между игроком и клубом не соответствует действительности.
Речь идет о цивилизованном решении вопроса, то есть об определенном соглашении между футболистом и клубом. На основе этого соглашения Хлань будет иметь возможность перейти в новый клуб летом за адекватную компенсацию.
Ранее сообщалось, что футболист не играет и не тренируется с "Зарей" из-за отказа продлевать контракт.
Добавим, что соглашение игрока с луганским клубом истекает в декабре этого года, а футболист не играет за луганчан еще с апреля.
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