Отец Реброва: У Луческу в Шахтере было 11 бразильцев - с ними можно было и на победу в Лиге чемпионов замахнуться

Отец главного тренера сборной Украины Сергея Реброва Станислав, скептически оценил работу Мирчи Луческу в " Шахтере ".

– Многие болельщики "Динамо" до сих пор не приняли Луческу, вспоминая его период в "Шахтере". Каково ваше мнение о румынском тренере?

– Вот именно поэтому я не болею за "Шахтер", хоть сам родом из Донбасса. У Луческу в "Шахтере" было 11 бразильцев в команде. С такими игроками можно было не только чемпионат Украины и Кубок УЕФА выиграть, но и на победу в Лиге чемпионов замахнуться!

Ему, что, кричать "ура", что он выиграл с "Шахтером" чемпионат и Кубок Украины? Простите меня, но у нас в Премьер-лиге половина дворовых команд играет, и тут нечему радоваться, — сказал Ребров-старший.