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Отец Реброва: У Луческу в Шахтере было 11 бразильцев - с ними можно было и на победу в Лиге чемпионов замахнуться

Премьер-лига
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Станислав Ребров рассказал, почему он не болеет за Шахтер, хоть сам родом из Донбасса

Отец Реброва: У Луческу в Шахтере было 11 бразильцев - с ними можно было и на победу в Лиге чемпионов замахнуться

Новина українською

Отец главного тренера сборной Украины Сергея Реброва Станислав, скептически оценил работу Мирчи Луческу в "Шахтере".

– Многие болельщики "Динамо" до сих пор не приняли Луческу, вспоминая его период в "Шахтере". Каково ваше мнение о румынском тренере?

– Вот именно поэтому я не болею за "Шахтер", хоть сам родом из Донбасса. У Луческу в "Шахтере" было 11 бразильцев в команде. С такими игроками можно было не только чемпионат Украины и Кубок УЕФА выиграть, но и на победу в Лиге чемпионов замахнуться!

Ему, что, кричать "ура", что он выиграл с "Шахтером" чемпионат и Кубок Украины? Простите меня, но у нас в Премьер-лиге половина дворовых команд играет, и тут нечему радоваться, — сказал Ребров-старший.

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В статье: Мирча Луческу Сергей Ребров Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Fanday

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