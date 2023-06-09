Ингулец - ЛНЗ: где и когда смотреть матч плей-офф УПЛ

Итак, календарный чемпионат как в УПЛ, так и в Первой лиге, завершен, но ьне все вопросы еще сняты.

Впереди у нас матчи плей-офф, в котором четыре команды (по две из каждой Лиги) между собой выяснят, кто же в следующем сезоне более достоин играть в элите украинского футбола.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

В одном из противостояний сойдутся "Ингулец" и "ЛНЗ". Два матча, дома-на выезде, и битва начнется уже в субботу, 10 июня.

Итак, смотрите первый матч плей-офф за право играть в УПЛ в субботу, 10 июня. Начало игры в 17:00. Трансляция будет доступна на канале Setanta Sports. Интернет-трансляция – на OTT-платформе "Setanta Sports".

Трансляция матча В эфире Ингулец — ЛНЗ смотреть онлайн Смотреть трансляцию