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Ингулец - ЛНЗ: где и когда смотреть матч плей-офф УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч Ингулец - ЛНЗ, украинская Премьер-лига, Первая лига, десятое июня 2023
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Итак, календарный чемпионат как в УПЛ, так и в Первой лиге, завершен, но ьне все вопросы еще сняты.
Впереди у нас матчи плей-офф, в котором четыре команды (по две из каждой Лиги) между собой выяснят, кто же в следующем сезоне более достоин играть в элите украинского футбола.
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В одном из противостояний сойдутся "Ингулец" и "ЛНЗ". Два матча, дома-на выезде, и битва начнется уже в субботу, 10 июня.
Итак, смотрите первый матч плей-офф за право играть в УПЛ в субботу, 10 июня. Начало игры в 17:00. Трансляция будет доступна на канале Setanta Sports. Интернет-трансляция – на OTT-платформе "Setanta Sports".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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