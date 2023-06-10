Ванат: Мои козыри? Немцы с македонцами и Мальтой будут смотреть

Форвард " Динамо " Владислав Ванат подвел итоги сезона, по итогам которого киевляне заняли четвертое место в УПЛ

"Да, необычный чемпионат и благодаря всем нашим героям, воинам, которых я очень благодарю, он состоялся. Эмоции поначалу были непонятные — как все должно быть, но со временем как-то привыкли и слава богу, что прошел этот чемпионат.

Есть удовольствие и тоже много работы было. Главное не останавливаться на достигнутом и продолжать двигаться вперед. Результат огорчил – четвертое место. Но даже если бы это было второе или третье, это огорчило бы не меньше. У "Динамо" должно быть только первое место. Но сейчас все мысли о сборной.

Есть ли у меня форвард, с которого я беру пример? Мне очень нравится как играет Холанд. Если брать из играющих, он единственный, за кем я так слежу тщательно. Да, он немного иного телосложения, чем я, но то, что он делает на поле – это впечатляет. У него и скорость есть, и понимание игры на высоком уровне. И все моменты, как нападающего у него очень хорошие.

Какие мои козыри на футбольном поле? Ну, козырей не раскрывают. Пока не буду говорить, а потом немцы с македонцами и Мальтой будут смотреть", — сказал Ванат